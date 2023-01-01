“我们认识到 watsonx.data 及其基于开源组件构建开发的重要性。我们期待与 IBM 合作优化 watsonx.data 堆栈，通过我们对 Presto 开源社区的共同技术贡献，实现性能的突破进展。”
Das Kamhout
副总裁兼高级首席工程师
Intel
Intel（ibm.com 外部链接）的使命是塑造技术的未来，帮助整个世界创造更美好的未来。通过在 AI、分析和云到边缘技术等领域取得进步，Intel 的工作是无数创新的核心。从自动驾驶汽车和珊瑚礁重建等重大突破，到大片特效和改善购物体验等让日常生活更美好的事物，都有 Intel 技术在背后提供支持。
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美国出品。2023 年 7 月
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