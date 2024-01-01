“作为 IBM 合作伙伴和 AWS 核心级服务合作伙伴，开放式平台对于我们提供的解决方案至关重要。IBM watsonx.governance 专为本地环境或所选云服务而生，旨在增强组织缓解风险、管理监管要求以及解决生成式 AI 模型和机器学习 (ML) 模型伦理问题的能力。这些能力是我们为初创企业和中小企业客户量身定制解决方案时的重要考虑因素。



Justin Copie

Innovative Solutions

CEO