“作为 IBM 合作伙伴和 AWS 核心级服务合作伙伴，开放式平台对于我们提供的解决方案至关重要。IBM watsonx.governance 专为本地环境或所选云服务而生，旨在增强组织缓解风险、管理监管要求以及解决生成式 AI 模型和机器学习 (ML) 模型伦理问题的能力。这些能力是我们为初创企业和中小企业客户量身定制解决方案时的重要考虑因素。
Justin Copie
Innovative Solutions
CEO
Innovative Solutions 致力于帮助美国和加拿大的每一家中小型企业利用云的力量来推动业务增长。作为 AWS 核心级服务合作伙伴，他们专门从事云咨询、云迁移、云优化和云原生开发。
© Copyright IBM Corporation 2024. IBM Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
美国出品。2024 年 2 月。
IBM、IBM 徽标和 ibm.com 是 International Business Machines Corporation 在美国和／或其他国家或地区的商标或注册商标。 其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。有关 IBM 商标的最新列表，请访问 ibm.com/legal/copyright-trademark。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
以上所有引用或描述的客户实例的展示取决于部分客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能取得的结果。实际的环境成本和性能特征会因具体客户配置和情况而有所不同。无法提供通用的预期结果，因为每个客户的结果将完全取决于客户的系统和订购的服务。
本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。