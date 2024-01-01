“watsonx.governance 的推出为机器学习和生成式 AI 提供了生命周期管理、监控、风险缓解和监管合规性，也引起了我们的极大兴趣。IBM 凭借市场领先的技术脱颖而出，该技术可助力实现负责任的 AI，而后者在我们的 AI 优先产品 Infosys Topaz 中不可或缺。”
Balakrishna D. R.
Infosys
全球 AI 与垂直行业负责任 执行副总裁
Infosys 是下一代数字服务与咨询领域的全球领导者，助力超过 56 个国家或地区的客户实现数字化转型。他们深耕全球企业系统和运营管理四十余年，能够熟练地指导客户完成由云和 AI 驱动的数字化转型。他们在客户支持方面采用 AI 优先的核心策略，通过大规模的敏捷数字化为企业赋能，并提供随时随地都能使用的学习资源，通过传授其创新生态系统中的数字技能、专业知识和理念来推动持续改进。
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美国出品。2024 年 2 月。
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