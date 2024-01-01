Infosys 是下一代数字服务与咨询领域的全球领导者，助力超过 56 个国家或地区的客户实现数字化转型。他们深耕全球企业系统和运营管理四十余年，能够熟练地指导客户完成由云和 AI 驱动的数字化转型。他们在客户支持方面采用 AI 优先的核心策略，通过大规模的敏捷数字化为企业赋能，并提供随时随地都能使用的学习资源，通过传授其创新生态系统中的数字技能、专业知识和理念来推动持续改进。