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Case Studies
iDonate
iDonate 是非营利性筹款领域的杰出领导者，其目标旨在进一步履行使命，即为慈善机构提供有效的筹款工具。
认识到非营利组织在技术应用方面存在落后问题后，iDonate 发现有必要对其过时的平台进行现代化创新，以推动新科技进步。该公司制定了远大而明确的目标，即通过尖端科技扩大产品和服务的覆盖范围和影响力。
然而，iDonate 意识到，这一愿景面临着现有制约因素的挑战，例如过时的软件严重影响了运营效率及其产品和解决方案的整体性能。
结果，iDonate 在开发其梦寐以求的产品方面举步维艰。它使用的捐赠收集平台虽然功能齐全，但已经达到了其容量，限制了公司的增长目标。此外，用户界面 (UI) 陈旧，产品参与度也在下降。
这些挑战为 IBM 旗下公司 Dialexa 的团队提供了一个独特的机会，可以构建一个具有真正有益、人文主义目标的新平台，并在非营利筹款领域留下持久的印记。
Dialexa 数字产品工程团队首先对平台的用户和现有系统进行了更好的了解，分析当前设计如何无法满足用户和客户需求。
该团队根据用户研究的结果，将收集到的所有信息整合在一起，并确定了改进平台所需的主题和模式，制定了整体愿景。完成确定愿景后，进行了包括同理心和旅程映射在内的综合分析，最后形成了详细的计划。
最后阶段是深度的用户界面技术审核，Dialexa 团队对 React 中的所有现有的代码库和组件构建的实现方式进行了审核。然后，开始构建第一版平台。
通过细致的规划和分析（包括创建详细的映射、识别可能的改进之处以及确定用户界面中所需的基本修改），Dialexa 团队为构建可靠且可扩展的产品奠定了扎实的基础。通过解决这些形成阶段中增强用户体验和提高产品整体效率等关键问题，团队通过努力最终打造出一款显著提高客户净推荐值 (NPS) 的产品。
提升细分市场的技术环境，提供功能性更强、可扩展性更高的工具，是任何行业的制胜法宝。在这种情况下，Dialexa 重新定义了这一环境。
如今，该 API 正处于全力推行阶段，为更多用户提供一个简化且无压力的界面，让筹款变得更轻松。该平台的优势在于能够实现更大的增长、更好的参与度和优化的格式，从而简化客户和使用者的筹款流程。
除了推动前沿技术进步之外，该项目最大的亮点是 Dialexa 团队与 iDonate 之间的成功合作。在项目启动之初，一些利益相关者对此次合作持怀疑态度，他们想知道 Dialexa 能否实现他们期望的结果。然而，Dialexa 团队相信他们的知识和迭代流程，超越了这些期望，并提供了一个符合 iDonate 使命的平台。
iDonate 是一家致力于通过构建现代技术解决方案来改善非营利性筹款工作的公司。其使命包括开发创新工具，旨在扩大寻求潜在捐赠者捐款的慈善组织的影响力，并提高他们的效率。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。