IBM 软件开发组织

IBM Concert 是基于 IBM® watsonx 技术的解决方案，旨在优化应用管理和运营。负责该产品的开发团队面临着巨大压力，他们不仅需要将产品全面上市 (GA)，还需要满足 IBM 对降低产品代码安全风险的严格要求。

对于各地的产品开发团队来说，这是一个再熟悉不过的挑战：在开发的同时，安全评估工具扫描代码并生成数百或数千个常见漏洞风险 (CVE) 列表。大多数 CVE 并不关键，但筛选列表和确定修复的优先顺序的工作可能会大大减缓开发速度。如果直到开发周期的后期才发现关键问题，则需要花费大量时间进行重建和重新测试。因此，产品准备情况（以及最终的收入）与适当的 CVE 管理息息相关。

幸运的是，对于 Concert 开发团队来说，一个创新的解决方案就在他们面前。Concert 支持的核心用例之一是简化 CVE 管理。因此，该产品的开发人员成为了它的首批满意客户。