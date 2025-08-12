IBM 迁移至 SevOne，将第三方支出减少数百万美元，并提高网络可观测性
首席信息官 (CIO) 组织领导 IBM 的内部 IT 战略，为 IBM 员工、客户和合作伙伴提供、保护、现代化和支持 IT 解决方案。IBM 在 170 多个国家/地区开展业务，拥有广泛的网络基础设施，包括数千台设备，这对网络可观测性构成了重大挑战。
IBM 在现有网络监控中面临多个严重问题。其全球业务规模需要部署强大的网络可观测性系统，以支持跨多区域运营。但是，使用第三方网络监控工具会导致成本上升和运营复杂性增加。此外，CIO 组织需要开发统一的解决方案，以简化网络可观测性并替换旧版系统。
该组织之所以决定采用 IBM SevOne 解决方案，是因为需要实现网络可观测性现代化并减少对第三方工具的依赖。这一迁移过程规模庞大，涉及与 SevOne 团队的周密规划和紧密协作。得益于 IBM 的虚拟化环境，部署相对简单，但跨多区域迁移大量设备库存仍面临重大挑战。
SevOne 可提供全面的解决方案，包含大量监控指标和预测性分析功能。该解决方案可支持 IBM 将多个旧版监控工具整合至单一平台，从而简化运营并提高效率。IBM CIO 组织和 SevOne 开发团队之间的密切协作促使该解决方案持续改进，以满足 IBM 不断变化的需求。
IBM CIO 全球企业网络工具与自动化首席架构师 Sean Davies 强调了这一转型的重要性，“SevOne 为我们提供了远超旧有工具的指标'宝库’。主动监控和预测网络性能的能力彻底改变了我们的运营模式。”
SevOne 的部署已显著提升网络可观测性和管理效能。通过将多个旧版系统整合至单一集成平台，IBM 节省了大量成本，并消除了部署第三方网络监控工具的相关费用。SevOne 的增强预测功能可支持 IBM 主动解决网络问题，从而提高整体网络性能和利用率。
由于 SevOne 提供的统一网络视图简化了不同区域的 20,328 台设备的管理，因此简化的运营提高了生产力。全面的数据覆盖和分析有助于做出明智的决策，推动进一步的创新和网络性能增强。用户对 SevOne 的采用，尤其是其数据洞察仪表板功能，表现极为出色，为整体转型成功做出了重要贡献。
IBM CIO 混合云基础设施与网络工具和分析负责人 Shobhit Rastogi 指出了这些成果的影响：“主动监控和预测网络性能的能力不仅提升了我们的效率，更让 SevOne 成为了 IBM 内部持续创新的催化剂。”
关键统计数据：
