该组织之所以决定采用 IBM SevOne 解决方案，是因为需要实现网络可观测性现代化并减少对第三方工具的依赖。这一迁移过程规模庞大，涉及与 SevOne 团队的周密规划和紧密协作。得益于 IBM 的虚拟化环境，部署相对简单，但跨多区域迁移大量设备库存仍面临重大挑战。

SevOne 可提供全面的解决方案，包含大量监控指标和预测性分析功能。该解决方案可支持 IBM 将多个旧版监控工具整合至单一平台，从而简化运营并提高效率。IBM CIO 组织和 SevOne 开发团队之间的密切协作促使该解决方案持续改进，以满足 IBM 不断变化的需求。

IBM CIO 全球企业网络工具与自动化首席架构师 Sean Davies 强调了这一转型的重要性，“SevOne 为我们提供了远超旧有工具的指标'宝库’。主动监控和预测网络性能的能力彻底改变了我们的运营模式。”