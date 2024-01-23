90 多年来，Hyster-Yale Materials Handling, Inc. 一直提供叉车和售后零件，帮助客户快速、安全、经济高效地搬运物料。在数十年稳步扩张的基础上，Hyster-Yale 现在的目标是加速北美国内和全球市场的增长。
Hyster-Yale 首席信息官 (CIO) John Bartho 讲述了这个故事：“作为更广泛的业务转型计划的一部分，Hyster-Yale 制定了几个关键策略目标。其中包括成为独立分销领域的领导者、为我们的客户提供最低的拥有成本，以及扩大我们在新兴市场的覆盖面。”
为了构思和执行这些战略目标，Hyster-Yale 明白，招募、培养、留住具备最佳技能和胜任力的人才至关重要。不过，该公司之前的 HR 和人才管理方法，使其难以清晰洞察自己的全球人才储备，进而影响了有效规划长期人才需求的能力。
“多年来，我们在整个业务中收购了许多不同的系统，以推动人力资本管理、工资单处理、劳动力规划等核心流程，”Bartho 表示，“由于许多流程依赖电子邮件和电子表格等手动方法，因此几乎不可能确定我们全球人才库的技能、竞争力、工作经历和整体状况。”
与此同时，Hyster-Yale 认识到，日益严格的监管环境意味着手动 HR 和人才管理流程会给企业带来巨大风险。
“要确保我们的全球 HR 程序和最佳实践在整个组织中得到一致的应用，是一件非常困难的事。”Bartho 解释说，“随着欧洲通用数据保护条例 [GDPR] 以及世界其他地方类似法规的出台，加强我们的信息安全状态，并优化我们的数据治理控制机制非常重要。”
基于这些当务之急的需求，Hyster-Yale 决定用统一、完全集成的解决方案，替换其多种人力资本管理系统和流程。其目标是将 HR 负责人从耗时的管理任务中解放出来，嵌入和自动化处理安全与合规流程，并使 HR 专业人士能够专注于人才招聘、员工发展、业务转型等增值活动。
经过彻底的评估流程后，Hyster-Yale 选择了基于云的 Workday HCM 解决方案，以实现其统一的全球人力资本管理方法。
“在我们招标流程中考虑的所有解决方案中，我们认为 Workday 在许多领域都是明显的领导者，”Bartho 回忆道，“最重要的标准之一是集成度。与我们考虑的其他产品不同，每个 Workday 模块均采用预先集成，这大大减少了实施和配置过程中所需的时间和手动工作量。”
通过选择基于云的解决方案，Hyster-Yale 还相信自己可以更轻松地履行在信息安全和数据治理方面的全球监管义务。
Bartho 证实：“我们希望专注于尽最大努力，帮助客户安全地在全球运送货物——与此同时，虽然安全性和合规性对 Hyster-Yale 至关重要，但这并不是我们的核心业务。随着云技术的成熟，我们意识到像 Workday 这样的领先企业，现在远比单个公司更能有效保护数据。通过选择 Workday 解决方案，我们可以高枕无忧，因为我们敏感的员工数据将受到最高安全标准的全天候保护。”
接下来，Hyster-Yale 的目标是根据行业最佳实践，制定一套全球一致的 HR 流程，同时又足够灵活，能够适应其国际业务单位的本地需求。为了在重大变革时期提供值得信赖的支持和指导，Hyster-Yale 寻求了 IBM 专家顾问的帮助。
我们认为有几家科技公司是 Hyster-Yale 的战略合作伙伴，而在所有这些关系中，IBM 是最重要的伙伴之一，”Bartho 表示。“多年来，我们成功与 IBM 合作开展了许多项目，从企业资源规划和内容管理，到大数据分析和商业智能。我自己与 IBM 合作开展了价值数百万美元的复杂技术实施的积极经历告诉我，他们是这个项目的明确选择。”
IBM 与美国的顾问和印度的专业离岸资源并肩合作，帮助 Hyster-Yale 规划其现有的 HR 流程、定义新的全球标准并将其转换为 Workday 解决方案中的数字工作流程。
为了支持美国国内企业，该公司部署了 Workday HCM、Workday Onboarding、Workday Benefits、Workday Time Tracking 和 Workday Payroll。继成功实施之后，为完成全球部署，Hyster-Yale 和 IBM 在欧洲、中东和非洲以及日本和亚太地区的业务实施 Workday Compensation、Workday Performance Management、Workday Talent Management、Workday Succession Planning、Workday Recruiting、Workday Leave of Absence 和 Workday Learning，而这些计划已在项目第一阶段部署在北美地区。
“尽管在该项目期间爆发了新冠疫情，但 IBM 仍相当顺利地实现了向远程工作的过渡。”Bartho 评论道，“IBM Design for Me 方法的有效性，也给我们留下了深刻的印象。我从经验中获知，获享经过验证的方法、工具和模板，可以对 IT 项目的成功产生重大影响，对我们来说也是如此。IBM 方法在我们需要时为我们提供了方向，并加速了部署工作的许多阶段，否则这些阶段可能会拖累我们的速度。事实上，IBM 帮助我们在预算范围内提前完成了 Workday 解决方案的全球部署，使我们能够推进下一阶段的转型计划。”
自多个系统和流程转向基于 Workday 解决方案的中央人力资本管理平台以来，Hyster-Yale 获得了准确的全球人才视角，支持长期战略规划，帮助其推动国际增长。
“通过与 IBM 合作在 Workday 中构建新的人才管理方法，我们可以提供领导者所需的一切功能，以便其就从招聘和培训到员工敬业度和福利等各个方面制定明智决策，”Bartho 解释道，“我们现在可以轻松标识实现战略目标所需的技能和能力差距，并根据洞察迅速采取行动：例如，有针对性的招聘或培训。”
Hyster-Yale 利用 Workday 解决方案支持的一组最佳实践数字工作流程，确保业务的各个部分都遵循适当的政策。至关重要的是，所有数据都在 Workday 云中受到保护，并且只需按一下按钮即可用于监管报告。
“以前，几乎不可能证明我们的人力资源政策得到一贯执行。现在，一切都保存在 Workday 系统中，只需付出此前的一小部分工作即可为监管方提供保证，” Bartho 补充说，"毫无疑问，由 IBM 专业提供的 Workday 解决方案正在帮助我们加强信息安全和合规能力。”
除了支持更高级别的战略目标外，Workday 解决方案还对个别经理和员工的生产力和效率产生了巨大影响，他们现在可以通过直观的单个界面检查工资、预订休假时间并编辑个人数据。
过去，公司的年度绩效流程需要通过一个庞大而复杂的电子表格进行协调，经由密码保护，通过电子邮件发送给决策者。通过使用 Workday Compensation 中的端到端工作流程替换此流程，Hyster-Yale 大幅减少了所需的时间和精力。
Bartho 评论道：“我们刚刚完成了 Workday 的第一个绩效周期，差异极其明显。通过单个 Web 门户网站，我们可以为领导者提供完成该流程的所有工具，而无需电子表格或电子邮件。明年，我们计划首次在 Workday Performance 上执行年度绩效评估，并且我们预计该流程也会得到类似的改进。”
在快速完成 Workday 解决方案的部署后，Hyster-Yale 正在加速推进下一阶段的转型。该公司目前正在准备部署 Workday Adaptive Planning，这将使 Hyster-Yale 能够将其预算和预测流程与人力资源规划相结合，并确保具备适当的技能和能力，以利用全球业务的销售机会。
“很少有合作伙伴能够在人力资源和技术方面拥有深厚的知识，并且拥有一支真正耗费时间倾听需求的专家团队，但 IBM 真正做到了这一点，”Bartho 总结道，“IBM 将继续助力我们发展，我们期待在未来几年找到新方法来增强我们的人力资源和人才管理能力。”
Hyster-Yale（链接位于 ibm.com 外部）总部位于俄亥俄州梅菲尔德海茨，提供设计、建造、制造、销售和维护业界最全面的物料搬运设备产品组合。该公司隶属于 Hyster-Yale Group，为 700 多个行业的数百种最终用户应用程序提供支持。
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2022 年 1 月在美国制作。
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