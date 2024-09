经过彻底的评估流程后,Hyster-Yale 选择了基于云的 Workday HCM 解决方案,以实现其统一的全球人力资本管理方法。

“在我们招标流程中考虑的所有解决方案中,我们认为 Workday 在许多领域都是明显的领导者,”Bartho 回忆道,“最重要的标准之一是集成度。与我们考虑的其他产品不同,每个 Workday 模块均采用预先集成,这大大减少了实施和配置过程中所需的时间和手动工作量。”

通过选择基于云的解决方案,Hyster-Yale 还相信自己可以更轻松地履行在信息安全和数据治理方面的全球监管义务。

Bartho 证实:“我们希望专注于尽最大努力,帮助客户安全地在全球运送货物——与此同时,虽然安全性和合规性对 Hyster-Yale 至关重要,但这并不是我们的核心业务。随着云技术的成熟,我们意识到像 Workday 这样的领先企业,现在远比单个公司更能有效保护数据。通过选择 Workday 解决方案,我们可以高枕无忧,因为我们敏感的员工数据将受到最高安全标准的全天候保护。”

接下来,Hyster-Yale 的目标是根据行业最佳实践,制定一套全球一致的 HR 流程,同时又足够灵活,能够适应其国际业务单位的本地需求。为了在重大变革时期提供值得信赖的支持和指导,Hyster-Yale 寻求了 IBM 专家顾问的帮助。

我们认为有几家科技公司是 Hyster-Yale 的战略合作伙伴,而在所有这些关系中,IBM 是最重要的伙伴之一,”Bartho 表示。“多年来,我们成功与 IBM 合作开展了许多项目,从企业资源规划和内容管理,到大数据分析和商业智能。我自己与 IBM 合作开展了价值数百万美元的复杂技术实施的积极经历告诉我,他们是这个项目的明确选择。”

IBM 与美国的顾问和印度的专业离岸资源并肩合作,帮助 Hyster-Yale 规划其现有的 HR 流程、定义新的全球标准并将其转换为 Workday 解决方案中的数字工作流程。

为了支持美国国内企业,该公司部署了 Workday HCM、Workday Onboarding、Workday Benefits、Workday Time Tracking 和 Workday Payroll。继成功实施之后,为完成全球部署,Hyster-Yale 和 IBM 在欧洲、中东和非洲以及日本和亚太地区的业务实施 Workday Compensation、Workday Performance Management、Workday Talent Management、Workday Succession Planning、Workday Recruiting、Workday Leave of Absence 和 Workday Learning,而这些计划已在项目第一阶段部署在北美地区。

“尽管在该项目期间爆发了新冠疫情,但 IBM 仍相当顺利地实现了向远程工作的过渡。”Bartho 评论道,“IBM Design for Me 方法的有效性,也给我们留下了深刻的印象。我从经验中获知,获享经过验证的方法、工具和模板,可以对 IT 项目的成功产生重大影响,对我们来说也是如此。IBM 方法在我们需要时为我们提供了方向,并加速了部署工作的许多阶段,否则这些阶段可能会拖累我们的速度。事实上,IBM 帮助我们在预算范围内提前完成了 Workday 解决方案的全球部署,使我们能够推进下一阶段的转型计划。”