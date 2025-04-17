一年内，Hyland Software 在保持服务质量的同时，在 AWS 及其自有数据中心节省了超过 15% 的现有计算成本支出。如何实现呢？它应用 IBM Turbonomic 来控制其高度复杂的混合云环境。而从节约的角度来看，这可能只是表面现象。

Hyland 作为一家服务提供商，要为全球 14,000 多家客户提供 SaaS 和 PaaS 内容管理和流程自动化解决方案，其资源和处理需求异常庞大。该公司使用自营数据中心和 Amazon Web Services (AWS) 公有云，在混合云环境中部署托管解决方案。此外，Hyland 为 2,000 多家企业客户提供支持，其全系列产品管理着 PB 级数据；公众可通过数千个弹性计算云 (EC2) 实例与弹性块存储 (EBS) 集群实现大规模运营。

优化这些算力资源、减少浪费的同时保证客户服务绩效是一项艰巨的挑战，而这正是 Hyland 云业务运营经理 Joseph Quinto 及其团队的使命。“我们必须跨各组参数集来管理资源，”Quinto 说道，“每种产品都有自己的资源需求，而产品集中各行业客户的需求也各不相同。这就导致了各种变数，从而让最大限度地利用资源成为一项艰巨的挑战。”

过去，Hyland 曾试图通过扩大团队规模来应对这一挑战。但在如此庞大而复杂的环境中，要全面掌握众多资源的状况（更不用说平衡其利用率），已经超出了人力所能及的范围。因此，Hyland 决定引入 Turbonomic 平台。“我们仍有许多方面未能达到预期目标，”Quinto 说，"但是，我们所面临的问题，在于仅靠自身难以取得进一步突破，而 Turbonomic 基于 AI 和机器学习的强大功能恰好在此大显身手。”