“与 IBM 的合作让我们充满信心和期待。watsonx.ai 的出现恰逢其时，它就像一个颇具影响力的催化剂，我们坚信它将助力我们追求我们憧憬的未来。”
“在与我们的系统集成、与各种软件的无缝连接均至关重要的环境中，watsonx.ai 解决方案的出现令人瞩目。其固有的灵活性，敏捷的部署能力，加上对信息安全的坚定承诺，令其魅力更上一层楼。”
“我们站在这项技术的最前沿，热衷于探索 watsonx.ai 所呈现的无限可能，并巩固与 IBM 的合作关系。当我们探索这一新领域时，我们确信，此次合作将在推动我们实现前所未有的卓越业务和创新增长的过程中发挥关键作用。”
Atsushi Hasegawa
总工程师
Honda R&D
Honda R&D Co., Ltd.（链接位于 ibm.com 站外）一直在创造新的价值，走在时代变化的前沿。Honda R&D 始终致力于通过新技术的纯粹应用研究、新技术开发以及具有新价值的产品研发，来增加客户的乐趣，这些都是支持 Honda 的原动力。Honda R&D 将开发引领世界的新创意和创新技术。
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美国出品。2023 年 7 月
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