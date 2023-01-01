“作为 AI 驱动型 eDiscovery 和合规解决方案领域的一家领先提供商，Hanzo 期待 IBM 的 watsonx 产品组合能够为企业法律和合规行业提供切实可行的情报和 eDiscovery 洞察。

公司仍在努力减少法律事务审查方面投入的时间和成本。作为一家长期提供商，我们致力于为企业客户大规模提供创新技术，以帮助他们通过智能化方式收集和管理协作和交互数据。我们很高兴扩展生成式 AI 的变革力量，并将 watsonx.ai 等技术嵌入到我们的解决方案中，以便安全地提供增强型、自动化的数据分析和筛选，从而应对法律、人力资源、安全和 IT 专业人员管理大量复杂动态数据时面临的挑战。”



Hanzo

首席营收官

Don Terry