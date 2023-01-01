“作为 AI 驱动型 eDiscovery 和合规解决方案领域的一家领先提供商，Hanzo 期待 IBM 的 watsonx 产品组合能够为企业法律和合规行业提供切实可行的情报和 eDiscovery 洞察。
公司仍在努力减少法律事务审查方面投入的时间和成本。作为一家长期提供商，我们致力于为企业客户大规模提供创新技术，以帮助他们通过智能化方式收集和管理协作和交互数据。我们很高兴扩展生成式 AI 的变革力量，并将 watsonx.ai 等技术嵌入到我们的解决方案中，以便安全地提供增强型、自动化的数据分析和筛选，从而应对法律、人力资源、安全和 IT 专业人员管理大量复杂动态数据时面临的挑战。”
Hanzo
首席营收官
Don Terry
Hanzo（ibm.com 外部链接）的愿景是“为各个组织提供企业通信数据的单一可信信息源”。为了实现他们的愿景，他们需要不断开发和完善 Hanzo 平台，以使各个公司能够发现他们的工作场所发生的实际情况。他们的应用程序与下一代数据源集成，以使各个公司能够了解和控制他们的动态数据，并有效地响应诉讼、调查和审计等事件。
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美国制造。2023 年 8 月。
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