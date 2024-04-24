与大多数主要零售商一样，hagebau 认识到它需要为客户提供更好的数字体验来补充其实体运营。于是，它促使该公司在 2018 年创建了一个名为 hagebau connect 的独立数字商务部门，而其总部位于汉堡。在此新部门的带领下，hagebau 在开发数字能力方面取得了快速突破，而这也是其为客户提供无缝式全渠道体验这一最终愿景的其中一部分。但与此同时，也伴随有发展所带来的痛苦。

对于家居装修零售商来说，全渠道用例的范围与其所销售的产品一样纷繁多样；例如，有一把 1 公斤的锤子和一个 1,500 公斤的花园大棚。某些情况下，客户可能会在线订购并在店内取货；而在其他情况下，客户可能会在店内订购非库存产品以进行代发货。这只是其中几例。为使此类交易实现“无缝”感（这是大多数全渠道零售商所渴望达到的质量），无论渠道路径如何，客户均可获得相同的高质量体验。到 2020 年初，即 hagebau 数字化之旅开启一年多一点的时候，hagebau 便清楚地意识到事实并非如此。



作为 hagebau connect 平台的负责人，Jörn Hartig 和领导团队发现：数字化活动的稳定增长似乎会加剧客户满意度方面一直存在的问题。他解释说：此问题在很大程度上可归因于无法获悉订单的处理情况。“我们会发现有些客户会感到沮丧，因为我们无法及时就他们的订单给出答复，无论是购买还是退货”，Hartig 解释道。“由于我们会运行多个订单管理系统，因此会产生盲点，尤其是针对涉及多个渠道的‘混合’交易。”



虽然 hagebau 已认识到此问题，但总体来看，它仍被视为一个相对可控的问题，而不会立即威胁到公司的增长和数字化雄心。但当疫情在 2020 年初的几个月爆发时，这一观点便产生了巨大变化。彼时，出于显而易见的原因，家居装修购买量出现激增，而其中大部分均出现在网上。面对大流行下的各种限制，人们不只是需在家中度过更多时间。他们还以前所未有的程度敞开了自己的钱包，以使自己的居家体验更为舒适。随着 hagebau 的销售额快速增长，其订单管理问题也日益凸显。

