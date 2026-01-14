作为意大利南部领先的分销组织，Gruppo Megamark 为 500 多个超市网络供货。在新鲜度至为关键的行业，保持冷藏、销售点和其他关键系统的顺畅运行对客户满意度和食品安全至关重要。但是，由于拥有数百家门店和多个维护合作伙伴，Megamark 需要采取更智能的方案来管理其网络的维护工作，以便跟踪供应商绩效、简化工作流并缩短停机时间。

Gruppo Megamark 首席信息官 Margareth Di Molfetta 表示，“我们之前的资产管理系统无法提供足够的灵活性，以设计工作流、自动执行流程、与供应商协作或生成实用报告。因此难以监控工单进度、跟踪故障解决时间或实施战略以优化维护工作的交付流程。”