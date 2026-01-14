Gruppo Megamark 利用 IBM® Maximo 转变门店维护和供应商管理流程
作为意大利南部领先的分销组织，Gruppo Megamark 为 500 多个超市网络供货。在新鲜度至为关键的行业，保持冷藏、销售点和其他关键系统的顺畅运行对客户满意度和食品安全至关重要。但是，由于拥有数百家门店和多个维护合作伙伴，Megamark 需要采取更智能的方案来管理其网络的维护工作，以便跟踪供应商绩效、简化工作流并缩短停机时间。
Gruppo Megamark 首席信息官 Margareth Di Molfetta 表示，“我们之前的资产管理系统无法提供足够的灵活性，以设计工作流、自动执行流程、与供应商协作或生成实用报告。因此难以监控工单进度、跟踪故障解决时间或实施战略以优化维护工作的交付流程。”
Gruppo Megamark 选择 IBM® Maximo Application Suite 来管理其维护流程的各个环节，包括存储资产管理、维护工作的财务管理、实时状态监控、备件库存和供应商服务水平协议。
Megamark 与意大利领先的系统集成商和资产管理专家 ELMI 通力合作，利用 IBM Maximo 进行概念验证。随后，ELMI 和 Megamark 基于 Megamark 的专有云开发了一套完整的解决方案。
自上线以来，ELMI 和 Megamark 持续改进该解决方案，以优化门店和供应商的工作流。“Maximo 具备高度可定制性，因此我们可以逐步应用各项功能，并持续优化解决方案，”Margareth Di Molfetta 说道，“ELMI 团队的经验、技术和才干助力项目取得成功。”
如今，Megamark 已针对约 140 家门店的所有资产建立完整的目录，并构建相关工作流以便门店轻松提交维护请求，维护合作伙伴则可借此完成维护任务。从初始维护请求到供应商付款，整个流程透明且可追溯。
Margareth Di Molfetta 解释道，“我们可以实时监控所有资产的状态，规划并自动执行预防性维护和纠正性维护。我们还可以分析维护工作的数量、时间和成本，以评估资产绩效。”
Maximo 解决方案包括安全的供应商门户，可增强 Megamark 与其维护合作伙伴间的协作成效。仪表板则可提供按门店和资产类别划分的维护成本洞察分析，跟踪平均解决时间，并突出显示可靠性指标和故障趋势。
Margareth Di Molfetta总结道，“IBM Maximo 已大幅缩短我们管理供应商服务请求的时间，并节省大量成本。”
Gruppo Megamark 是意大利南部分销行业的领导者，在普利亚、坎帕尼亚、莫利塞、巴西利卡塔和卡拉布里亚拥有由 500 多家直营和加盟超市组成的网络。该集团旗下品牌包括 Famila、Dok Supermercati、Sole 365、Ottimo 和 A&O 便利店，2024 年销售额达 32 亿欧元。
ELMI 成立于 1985 年，是一家领先的系统集成商，专注于为私营企业和上市公司开发创新项目提供专业建议。ELMI 非常注重研发，并与 IBM 等全球领导者建立技术合作伙伴关系，致力于打造先进的解决方案以创造长期商业价值。
