作为一股积极、强大的民主价值观力量，这个全球性的大型非政府组织一直是单一民族国家和商业威胁参与者的目标。面对这些威胁，保持强大的外部安全状况对于他们的全球安全团队至关重要。
该组织拥有 1,000 多名员工，且其全球影响范围不断扩大，因此要始终及时了解攻击面是一项持续的挑战。随着该非政府组织开始将其核心资产迁移到云，来自影子 IT 和被遗忘的基础设施的未知风险让安全团队越来越感到担忧。
该非政府组织被 IBM Security® Randori Recon 解决方案所吸引，因为该解决方案能够持续发现和监控外部攻击面，并向安全团队发出有关重要变更的警报。利用从攻击者的视角获得的洞察，团队可以专注于解决最大的风险，并加强对该组织不断扩大的全球影响范围的控制，以便能够高枕无忧。
“在试用 IBM Security Randori Recon 之后，我认为它用来发现面向外部的资产的机制远远优于我们从第三方获得的任何其他扫描。”NGO 的 IT 安全全球负责人谈到，“它不放过任何蛛丝马迹，任何被动 DNS、PTR 记录、TLS 证书详细信息均将被全部清除。您可能会对公有云中发现的内容感到大吃一惊。"
注册 Randori Recon 后，该非政府组织立即掌握了其向外的攻击面，从而识别出多个它先前并不知晓已暴露在外的系统。在此之后，其安全团队便通过从互联网上移除和屏蔽各种系统来缩小该组织的攻击面。如此一来，该非政府组织便可为云优先的未来做好准备。
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美国出品，2023 年 11 月。
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