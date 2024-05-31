作为一股积极、强大的民主价值观力量，这个全球性的大型非政府组织一直是单一民族国家和商业威胁参与者的目标。面对这些威胁，保持强大的外部安全状况对于他们的全球安全团队至关重要。

该组织拥有 1,000 多名员工，且其全球影响范围不断扩大，因此要始终及时了解攻击面是一项持续的挑战。随着该非政府组织开始将其核心资产迁移到云，来自影子 IT 和被遗忘的基础设施的未知风险让安全团队越来越感到担忧。