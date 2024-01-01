“作为企业 AI 领域的领导者，GigaSpaces 的使命是释放 AI 模型结构化数据的潜力，以使企业能够以人类水平的准确性利用自然语言与企业数据进行互动。”
这一愿景的基石在于帮助企业实施高度准确且值得信赖的生成式 AI 解决方案。watsonx.governance 的推出代表着在这一方向迈出了重要一步，同时我们也很渴望深入了解该平台的功能，并为制定人工智能治理的新标准做出贡献。”
GigaSpaces
首席执行官
Adi Paz
作为内存中计算领域的全球领导者，GigaSpaces（ibm.com 外部链接）正在构建市场上的首批数字集成中心之一，这是一款开箱即用的解决方案，可简化组织的数字化转型，并使他们能够快速开发和推出数字服务。GigaSpaces Smart DIH 是该公司的 Smart 产品套件中的一员，该产品套件还包括获奖的 Smart Cache 解决方案。
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美国出品。2024 年 2 月。
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