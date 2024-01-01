“作为企业 AI 领域的领导者，GigaSpaces 的使命是释放 AI 模型结构化数据的潜力，以使企业能够以人类水平的准确性利用自然语言与企业数据进行互动。”

这一愿景的基石在于帮助企业实施高度准确且值得信赖的生成式 AI 解决方案。watsonx.governance 的推出代表着在这一方向迈出了重要一步，同时我们也很渴望深入了解该平台的功能，并为制定人工智能治理的新标准做出贡献。”

GigaSpaces

首席执行官

Adi Paz