土耳其人口呈年轻化趋势且手机使用率高，因此是建立移动银行的理想市场。该国精通科技的消费者希望通过触摸按钮即可获得便捷的用户友好型银行服务。因此，快速有效实现创新的银行拥有抢占市场份额和增加收入的绝佳机会。
Garanti BBVA 是一家在突破土耳其银行业界限方面拥有悠久历史的公司。具体而言，Garanti BBVA Technology 在该地区创造的许多技术都首屈一指。
Garanti BBVA Technology 部门经理 Umut Arslan 解释道：“我们是土耳其最早推出互联网和移动银行业务的银行之一，现在是市场的领导者。随着新初创企业不断涌现，我们不能放慢创新步伐，这一点至关重要。为了保护我们的竞争优势并不断给客户带来惊喜，我们必须继续推出令人兴奋的新功能和服务。”
通过提高工作效率，将开发人员效能提高多达 25%
通过整合到单一开发管道简化审计流程
Garanti BBVA Technology 有一支勤奋的幕后开发团队，他们孜孜不倦地努力，将银行的开创性愿景变为现实。该公司认识到，通过投资开发人员体验，可以实现短期和长期效益。
“与其他地区不同，土耳其的年轻人口正在以惊人的速度涌现新的开发人才，”Arslan 说，“为了吸引最有进取心的人才并留住我们的现有开发人员，我们希望提供用户友好型开发工具。我们的 IBM Z 中拥有庞大的代码库，IBM z15 平台对我们的运营至关重要。但许多新开发人员熟悉的开源环境与我们的 IBM Z 开发工具集之间存在差距。”
为了支持 Garanti BBVA Technology 的开发运维战略，该公司选择部署 IBM® Developer for z/OS® Enterprise Edition 解决方案，这是一套用于开发和维护 IBM z/OS 应用程序的先进且全面的工具集。
“我们聘请 IBM 帮助推动我们的开发运维计划付诸实施，”Arslan 回忆道，“在短短三天内，他们编写了一份详细的报告，解释了他们建议的后续步骤。这正是我们需要的催化剂。”
接下来，IBM DevOps Acceleration Program 的工程师参观了 Garanti BBVA Technology 现场，用时两周。当时，IBM 和 Garanti BBVA Technology 团队举办了两次概念验证研讨会，旨在深入了解 IBM Developer for z/OS 提供的功能。
“通过与 IBM 合作，我们了解了 IBM Developer for z/OS 如何帮助我们融合 IBM Z 和开源世界，”Arslan 说道，“IBM 在整个项目中提供了出色的支持：IBM 团队随时待命，响应迅速。”
Garanti BBVA Technology 的开发人员轻松采用了 IBM 的新技术。如今，该团队在处理不同的应用程序时不再需要在工具集之间切换。在内部编码迁移管道的帮助下，他们得以加快实现从基于主机的库管理器向现代源代码管理 (SCM) 工具的迁移。
“IBM Developer for z/OS Enterprise Edition 包括适用于 Garanti BBVA Technology 使用的每种开发语言的工具，可提供一致的体验并节省宝贵的时间，”Arslan 评论道，“我们已经整合到一个单一的现代化开发运维管道中，内置编辑器帮助我们的开发人员快速熟悉了新工具集。”
通过使用 IBM Developer for z/OS，Garanti BBVA Technology 可以提高开发的速度、质量和敏捷性。这能够直接加快 Garanti BBVA 的创新步伐，帮助该银行保持领先于竞争对手的优势。
“我们估计，IBM Developer for z/OS 将我们开发人员的效率提高了 25%，”Arslan 说，“我们大大加快了开发和测试阶段，遇到的错误也大幅减少。我们的开发运维团队解决小问题花费的时间减少，可以将更多时间用于战略。所有这些都有助于我们通过突破性的新银行服务保护我们的市场领先地位。”
通过允许更多开发人员在其系统上工作，Garanti BBVA Technology 还可以降低风险。通过投资更好、更稳定的开发人员体验，该公司可以增强对现有和潜在员工的吸引力。Arslan 解释说：“在 IBM 的帮助下，我们能够保持领先于行业标准，从而不断吸引顶尖人才。”
通过整合到单一开发工具集和管道，Garanti BBVA Technology 还简化了审计流程。该公司现在使用较少资源即可满足监管要求。
Arslan 总结道：“IBM Developer for z/OS 帮助我们控制开发运维工具，为我们提供即时洞察。接下来，我们计划与 IBM 合作研究编码过程的端到端可追溯性，这将为我们提供更多优化机会。之后，我们将专注于测试自动化。在 Garanti BBVA，我们很自豪能成为早期采用者，我们与 IBM 的战略关系将帮助我们保持这种方法。”
作为土耳其第二大私人银行，Garanti BBVA（ibm.com 外部链接）在银行业的各个领域开展业务，包括企业、商业、支付、零售、私人、投资银行等。Garanti BBVA 成立于 1946 年，拥有超过 18,600 名员工，为超过 1,900 万客户提供服务。
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美国出品，2021 年 9 月。
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