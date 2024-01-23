为了支持 Garanti BBVA Technology 的开发运维战略，该公司选择部署 IBM® Developer for z/OS® Enterprise Edition 解决方案，这是一套用于开发和维护 IBM z/OS 应用程序的先进且全面的工具集。

“我们聘请 IBM 帮助推动我们的开发运维计划付诸实施，”Arslan 回忆道，“在短短三天内，他们编写了一份详细的报告，解释了他们建议的后续步骤。这正是我们需要的催化剂。”

接下来，IBM DevOps Acceleration Program 的工程师参观了 Garanti BBVA Technology 现场，用时两周。当时，IBM 和 Garanti BBVA Technology 团队举办了两次概念验证研讨会，旨在深入了解 IBM Developer for z/OS 提供的功能。

“通过与 IBM 合作，我们了解了 IBM Developer for z/OS 如何帮助我们融合 IBM Z 和开源世界，”Arslan 说道，“IBM 在整个项目中提供了出色的支持：IBM 团队随时待命，响应迅速。”

Garanti BBVA Technology 的开发人员轻松采用了 IBM 的新技术。如今，该团队在处理不同的应用程序时不再需要在工具集之间切换。在内部编码迁移管道的帮助下，他们得以加快实现从基于主机的库管理器向现代源代码管理 (SCM) 工具的迁移。

“IBM Developer for z/OS Enterprise Edition 包括适用于 Garanti BBVA Technology 使用的每种开发语言的工具，可提供一致的体验并节省宝贵的时间，”Arslan 评论道，“我们已经整合到一个单一的现代化开发运维管道中，内置编辑器帮助我们的开发人员快速熟悉了新工具集。”