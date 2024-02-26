新的内容管理方法正在帮助企业各个团队更快、更高效地工作。 在应付账款方面，Fleet Hire Services 已不再采用手动发票处理；如今，它使用 Datacap 在收到发票文档时自动提取关键信息，并将数据存储在中央 FileNet Content Manager 存储库中。 然后，电子内容流向会计系统，供审核和付款。



Tom Tierney 评论道：“我们每个月处理数百张发票和罚款通知单 [PCN]，在最繁忙的时候甚至处理数千张，而员工无需手动输入所有这些文档中的信息，从而节省了大量时间和精力。



“我们管理发票和罚款通知单的方式也越来越智能。 Open Connections 帮助我们开发了一项可根据开具日期和付款截止日期组织发票和罚款通知单的功能。 如果特定发票或罚款通知单即将到期，系统将触发警报，通知团队需要尽快付款。 这使我们的员工能够更轻松地完成工作，因为他们可优先处理最紧急的事项，确保我们的供应商、议会和警察始终按时得到报酬。”



此外，对企业内容的新洞察帮助 Fleet Hire Services 节省了高昂成本。



Tom Tierney 解释说：“我们所有的车辆都必须先征税才能上路使用。 如果我们购买了一辆车，但不打算立即使用，那么我们必须申请法定不上路通知 [SORN]，这样就无需缴税，并且我们使用每辆车日志中的参考号去填写法定不上路通知。



“由于我们倾向于批量购买车辆，并在几个月内逐渐将它们添加到我们的车队中，因此经常发生这样的情况：我们需要为刚刚停在经销店的车辆缴税——这是一项完全不必要的开支——只因为我们无法轻松了解每辆车的纳税状况。”



他继续说道：“今天，我们使用 Datacap 自动从车辆日志中提取信息并确认其是否应该纳税。 我们估计，通过避免不必要的税收成本，我们每月可节省大约 1,200 英镑，这一切都归功于 IBM 企业内容管理解决方案提高了可见性。”



随着 Fleet Hire Services 不断加大对 IBM 企业内容管理解决方案的使用，其员工及其服务的客户都从改进的信息访问和控制中获益。



Tom Tierney 总结道：“以前，我们捕获了大量数据，但并没有对其进行太多处理。 感谢 IBM 和 Open Connections，我们现在可充分利用我们的企业内容。 现在，团队可花费更少时间查找纸质文档、打印文档以及将数据输入不同的系统；他们的工作速度更快、更准确。 因此，他们可完成更多的工作，这有助于我们业务保持盈利性增长，因为我们可避免增加员工人数。



“同样重要的是，效率的提高为我们面向客户的员工腾出更多时间来专注于客户互动。 我们迅速响应客户，每次与客户联系时，为他们提供有吸引力的服务，这样，我们增强了客户的忠诚度，这对我们持续取得业务成功至关重要。”