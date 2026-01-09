FactSet 通过 IBM Cloudability 获得可操作的洞察分析，并提升 FinOps 与云端运营效率
工程团队是 FactSet 的核心，FactSet 是一家领先的金融数据、市场分析及洞察公司。这些团队负责制定解决方案、验证创意并推动创新。此外，他们对云资源的访问大幅提升了敏捷性，微账户策略使工程师能够以安全方式快速创建账户。最终，FactSet 的云环境扩展至约 3,000 个账户，其中大部分在 Amazon Web Services (AWS)，使成本管理变得至关重要且颇具挑战。在数据中心，闲置资源通过资本化采购掩盖了成本，而云端未使用的资源则消耗现金，直接影响利润表现。
FactSet 构建了自定义工具以收集支出数据并生成报告，但该工具缺乏可操作的透明度，且需要持续维护。为克服这些限制并赋能团队，FactSet 寻求一种更具可扩展性、功能丰富的云成本管理解决方案。
FactSet 在寻找替代方案过程中选择了 IBM® Cloudability® 云成本管理平台，之所以选择该平台，是因为其具备处理海量计费数据的可扩展性、直观的用户界面（UI）和用户体验（UX）、强大的自助服务功能，以及与 IBM Apptio® 生态系统的无缝集成。实施过程快速简便。“我们第一次看到 IBM Cloudability 时就喜欢上了，因为它满足了我们的大部分要求。”Hitesh Chitalia 说道，“云计费系统的集成简便，使我们很容易开始并继续使用。”
IBM Cloudability 立即使 FactSet 能够从数千个账户导入账单数据，并维护与各部门及工程团队的对应映射。这一流程使工程师能够深入了解实际支出，并改善财务运营（FinOps）团队与财务部门之间的协作。在建立透明度之后，FactSet 能够识别成本驱动因素，赋能团队优化资源，并为高级 FinOps 实践奠定基础。
IBM Cloudability 通过提供深入可视化和可操作的洞察分析，彻底改变了 FactSet 的云成本管理方式。工程师现在可以查看实际支出及趋势，从而深入分析共享成本驱动因素，发现异常，并采取措施减少浪费。Cloudability 还加强了财务、FinOps 与工程管理层之间的协作，建立了对报告的信任，并支持每月云端审查会议的开展。据 Chitalia 介绍：“工程管理层非常认可我们提供的透明度，他们希望获得更多透明度，因为他们信任数据，并能发现采取行动的机会。”
这一转变帮助 FactSet 将 RDS 的预留实例覆盖率从 40% 提升至 90%，最大化折扣收益并提升成本效率。Cloudability 提供了关于服务规模调整、计算折扣和自动化清理未使用资源的建议，从而推动进一步优化。最重要的是，工程师现在掌握了做出明智决策所需的数据。在此基础上，FactSet 正在为下一步做准备：单位经济学，实现产品层面的成本分配及战略决策。
FactSet 是一家总部位于美国康涅狄格州诺沃克的金融数据和软件公司。该公司成立于 1978 年，专门为投资专业人士提供解决方案，支持他们访问金融数据和分析结果，帮助他们针对关键业务做出决策。FactSet 在 20 个国家或地区设有 37 个办事处，员工人数超过 12,000 人，为 8,200 家客户机构和超过 218,000 名投资专业人士提供服务。
了解 IBM Cloudability 如何帮助贵组织提高云成本透明度与可控性，并迈出优化云支出的第一步。
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM、IBM 徽标、Apptio、Cloudability 以及 IBM Apptio 均为 IBM Corp. 在全球多个司法管辖区注册的商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。