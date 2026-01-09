工程团队是 FactSet 的核心，FactSet 是一家领先的金融数据、市场分析及洞察公司。这些团队负责制定解决方案、验证创意并推动创新。此外，他们对云资源的访问大幅提升了敏捷性，微账户策略使工程师能够以安全方式快速创建账户。最终，FactSet 的云环境扩展至约 3,000 个账户，其中大部分在 Amazon Web Services (AWS)，使成本管理变得至关重要且颇具挑战。在数据中心，闲置资源通过资本化采购掩盖了成本，而云端未使用的资源则消耗现金，直接影响利润表现。

FactSet 构建了自定义工具以收集支出数据并生成报告，但该工具缺乏可操作的透明度，且需要持续维护。为克服这些限制并赋能团队，FactSet 寻求一种更具可扩展性、功能丰富的云成本管理解决方案。