“随着企业在其组织中推进 AI 的使用，对支持其分析和决策的数据、模型/解决方案/系统充满信心至关重要。负责任 AI 建立在坚实的治理原则之上，对推动公平和道德的商业决策至关重要。 EY.ai IBM® watsonx.governance 支持的置信度指数方法/解决方案将通过对基础 AI 解决方案/模型进行实证和定量评估，帮助增强客户对构成其解决方案的数据、模型、流程和技术的信心，从而增强 EY 客户衡量、管理和降低风险的能力。
Mario Schlener
EY 全球金融服务风险技术主管
加拿大风险咨询主管
全球负责任 AI 联席主管
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美国出品。2024 年 3 月
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