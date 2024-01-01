EY（ibm.com 外部链接）致力于构建一个更美好的工作环境，帮助为客户、员工和社会创造长期价值，并在资本市场上建立信任。在数据和技术的支持下，来自 150 多个国家/地区的多元化 EY 团队通过保证为客户提供信任，并帮助客户发展、转型和运营。EY 团队致力于在保证、咨询、法律、战略、税务和交易等领域提出更深入的问题，为当今世界面临的复杂问题寻找新的解决方案。

