“根据 Etisalat by e& 部署改善客户生活的尖端技术的战略，我们期待再次与 IBM 合作，利用其 watsonx.ai 技术为我们的客户提供更加个性化的体验。利用 IBM 的生成式 AI 功能，Etisalat by e& 可以释放创造潜力，简化业务流程，并成为数字服务孵化器，为我们的长期增长和成功奠定基础。”



Khalid Murshe

首席技术与信息官

Etisalat by e&