在金融服务中扩展负责任的 AI

随着生成式 AI 重塑全球金融业，玉山银行面临一个关键问题：如何让 AI 在一家受监管的企业中负责任地扩展？在台湾高度监管的金融领域内运营的玉山银行，虽已启动多项 AI 计划，但治理仍呈碎片化状态。管控措施依赖反复的跨部门协调、不一致的解读和人工审核流程，缺乏统一、可实施的框架。

没有标准化的治理逻辑，扩展 AI 会带来监管、运营和声誉风险。随着《欧盟 AI 法案》和 ISO/IEC 42001 等全球标准的出台，建立一个结构化、覆盖全行的治理框架变得刻不容缓。玉山银行需要从试验阶段迈向一致、可审计且可扩展的人工智能治理模式。