在金融服务中扩展负责任的 AI

IBM Consulting 与玉山银行打造企业级可信、可扩展的 AI 框架
随着生成式 AI 重塑全球金融业，玉山银行面临一个关键问题：如何让 AI 在一家受监管的企业中负责任地扩展？在台湾高度监管的金融领域内运营的玉山银行，虽已启动多项 AI 计划，但治理仍呈碎片化状态。管控措施依赖反复的跨部门协调、不一致的解读和人工审核流程，缺乏统一、可实施的框架。
没有标准化的治理逻辑，扩展 AI 会带来监管、运营和声誉风险。随着《欧盟 AI 法案》和 ISO/IEC 42001 等全球标准的出台，建立一个结构化、覆盖全行的治理框架变得刻不容缓。玉山银行需要从试验阶段迈向一致、可审计且可扩展的人工智能治理模式。
IBM Consulting 与玉山银行合作，共同创建了台湾首个面向金融服务的企业级、可实施的人工智能治理框架。借鉴《欧盟 AI 法案》和 ISO/IEC 42001 等全球标准，IBM 引入了一套基于风险、覆盖全生命周期的治理模型，既符合监管期望，又契合业务现实。
核心交付成果——《人工智能治理白皮书（运行手册）》——将监管要求转化为结构化、分步走的决策方法。每项 AI 计划现在都遵循一套统一的逻辑来评估风险，并确定适当的管控组合。该框架集成了 132 项 FSC 合规管控措施和 96 种技术方法，贯穿模型开发、验证、部署和监控全过程。治理从碎片化的人工协调转变为标准化、可审计且可重复的企业流程，打造出一个实用的治理模型，同时也可为台湾各金融机构提供参考。
有了新框架，玉山银行从碎片化的治理实践转向了统一的全行范围模型。超过 50 名种子成员（包括 13 位核心负责人）接受了培训，以运用共同的治理逻辑，从而在各项 AI 计划中实现一致的管控选择。在评估同一用例时，各团队现在能独立得出相同的治理决策，减少了解读差异，增强了监管信心。
132 项 FSC 合规管控和 96 种技术方法提供了可衡量、可审计的治理执行能力。人工智能治理现已嵌入整个生命周期，使银行能够负责任地扩展 AI，同时保持监管合规。运行手册还可作为台湾各金融机构在发展和完善自身人工智能治理能力时的实用参考框架。
通过将人工智能治理转化为可重复的运营能力，玉山银行在保持透明度、问责制和控制力的同时，为未来的 AI 创新奠定了坚实基础。
玉山银行成立于 1992 年，总部位于台湾台北，是台湾领先的商业银行之一。该行为个人和企业客户提供零售银行、企业银行和财富管理服务，并高度重视数字创新和可持续金融。
玉山银行以台湾最高峰玉山命名。受其壮丽与秀美启发，玉山银行致力于打造世界级银行，成为客户最信赖的选择。
秉持诚信与专业卓越，玉山银行专注于守护客户托付的资产，同时持续创造价值，为客户带来有意义的体验。
© 版权所有 IBM Corporation，2026 年 6 月。
IBM、IBM 徽标及 [标注商标的 IBM 解决方案] 是 IBM Corp. 在全球多个司法管辖区注册的商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。