“我们具有竞争力的价格和多样化的产品是我们成为市场领导者的众多原因之二。”Elkjøp 洞察与分析主管 Monica Trøen Volden 说道。“在产品和服务方面，保持在客户心目中的价值对我们很重要。”

为了进一步扩大客户群，Elkjøp 将业务扩展到家电和厨房改装市场，在过去十年中，该业务也取得了显著增长。

为了帮助管理层根据最佳可用客户信息做出及时决策，Elkjøp 很早就采用了 BI 和分析技术。自 1999 年以来，该公司一直使用后来更名为 IBM® Cognos® Analytics 的软件的本地版本。“我们拥有大量数据，并重新关注确保我们在做出业务决策以及与客户互动时使用这些数据。”Trøen Volden 说道。为此，Elkjøp 的策略是在最新版本中提供特性和功能，以满足最终用户的需求。这需要一个易于升级的解决方案。

近年来，Elkjøp 高管开始通过增加仪表板的使用来增加 BI 报告的使用，以便更直接地了解业务运营情况。但是，这种转变给本地系统带来了负担。“一般来说，仪表板比报告需要更多的计算资源，”Elkjøp 的 BI 架构师 Sandeep Dhirad 说。“我们需要开始考虑提供更多资源来支持用户的仪表板。”该公司需要一种解决方案，使其能够轻松扩展现有 BI 平台，以适应当前和未来的增长。

“自从我们使用 Cognos 以来，我们就有了技术熟练的人员在本地维护此解决方案。”Trøen Volden 说。“但是，我们已经进入需要重新关注支持以及与其他公司合作的阶段，而不是专注于技术维护。”随着业务的增长，商业智能和分析团队需要一个解决方案，能够帮助他们重新分配员工来支持这一战略。