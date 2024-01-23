在为北欧地区提供服务的 58 年中，Elkjøp Nordic AS 通过快速响应客户不断变化的需求，跻身零售电子市场的顶端。
“我们具有竞争力的价格和多样化的产品是我们成为市场领导者的众多原因之二。”Elkjøp 洞察与分析主管 Monica Trøen Volden 说道。“在产品和服务方面，保持在客户心目中的价值对我们很重要。”
为了进一步扩大客户群，Elkjøp 将业务扩展到家电和厨房改装市场，在过去十年中，该业务也取得了显著增长。
为了帮助管理层根据最佳可用客户信息做出及时决策，Elkjøp 很早就采用了 BI 和分析技术。自 1999 年以来，该公司一直使用后来更名为 IBM® Cognos® Analytics 的软件的本地版本。“我们拥有大量数据，并重新关注确保我们在做出业务决策以及与客户互动时使用这些数据。”Trøen Volden 说道。为此，Elkjøp 的策略是在最新版本中提供特性和功能，以满足最终用户的需求。这需要一个易于升级的解决方案。
近年来，Elkjøp 高管开始通过增加仪表板的使用来增加 BI 报告的使用，以便更直接地了解业务运营情况。但是，这种转变给本地系统带来了负担。“一般来说，仪表板比报告需要更多的计算资源，”Elkjøp 的 BI 架构师 Sandeep Dhirad 说。“我们需要开始考虑提供更多资源来支持用户的仪表板。”该公司需要一种解决方案，使其能够轻松扩展现有 BI 平台，以适应当前和未来的增长。
“自从我们使用 Cognos 以来，我们就有了技术熟练的人员在本地维护此解决方案。”Trøen Volden 说。“但是，我们已经进入需要重新关注支持以及与其他公司合作的阶段，而不是专注于技术维护。”随着业务的增长，商业智能和分析团队需要一个解决方案，能够帮助他们重新分配员工来支持这一战略。
用户数量增加 3000 人，包括商店员工和高级管理层
实时商业智能 (BI) 仪表板，提供切实可行的洞察
Elkjøp 不仅考虑许可成本，还从总体拥有成本的角度考虑软件成本。传统的本地软件不仅需要许可，还需要部署软件的基础设施和维护软件的人员。这些考虑因素促使 Elkjøp 采用软件即服务 (SaaS) 云战略，其中，订阅模式涵盖了许可、基础设施和人员的成本，以支持软件的可靠性和可用性。
当 Elkjøp 得知 Cognos 解决方案可在云中使用时，就将迁移视为其现代化之旅的下一步。这一旅程包括采用 Cognos Analytics 11.0、简化内容管理、引入仪表板和支持自助服务。
“自从我们开始研究云产品以来，它们确实在演变，”Trøen Volden 说道。“现在是采取行动的合适时机。”基于云的 Cognos Analytics 解决方案提供了一个带有容器和微服务架构的 SaaS 平台。它还与 Elkjøp 的 Snowflake 云数据平台以及现有的本地部署数据源相连接，提供单一版本的真实数据。除了 Elkjøp 的其他工具外，使用 Cognos Analytics 软件，还能在混合云环境中组合使用不同的数据源，同时提供自助服务和管理功能。
Elkjøp 从 Cognos Analytics 11.0 开始采用现代化战略，简化内容流程并引入自助服务，可在数分钟内构建新的仪表板。用户对现代用户体验表示赞赏，尤其是新的销售仪表板，每五秒钟即可刷新一次销售点数据。
在 2019-2020 财年的黑色星期五销售活动中，Elkjøp 首次使用新的销售仪表板，获得有史以来最好的销售结果。IBM 在黑色星期五之前向 Elkjøp 云添加了更多容量，未出现停机情况。高峰期结束后，IBM 删除了额外的容量，同样未出现停机情况。Elkjöp 只需为所使用的额外容量付费。对于本地系统来说，这种灵活的扩展是不可能的，因为本地系统需要采购硬件并停机来进行集成。
2020 年初，北欧部分地区因新冠疫情大流行而封锁，许多消费者需要新的家电和电子产品来进行远程工作和家庭教育。Trøen Volden 表示：“2019-2020 财年，Elkjøp 在北欧市场的总销售收入增长了 9%，此后我们的销售额一直处于高水平。”
“新冠疫情爆发后，我们的管理层迫切需要获得实时数据。我们发布了交互式仪表板，以便他们可以在手机上使用。”Dhirad 说。“由于 Cognos 已集成到我们的云环境中，因此，相比我们的本地解决方案，更容易做到这一点。”
Dhirad 补充道：“我们的 CEO 目前是云环境的第三大最频繁访问用户，这绝对是对该系统的高度评价。”
“对于管理层来说，将数据仓库应用程序放在仪表板上也非常重要，”Trøen Volden 说。“这在新冠疫情之前很重要，但现在对他们来说，通过手机掌握业务情况更为重要。”
Cognos Analytics 平台的可见性不断提高，可在所有设备上实时使用，并为更多应用程序提供定制仪表板，使更多 Elkjøp 用户能够获得更好的洞察力，从而实现增长和盈利。
当 Elkjøp 于 2021 年完成 Cognos Analytics 平台向云的迁移时，其 BI 现代化项目将会实现其业务目标。通过将平台托管在云中，该公司获得了极大的灵活性。Elkjøp 将能够运行自动更新的软件，而无需分配内部资源来执行手动更新，并将实现立即访问最新功能和 AI 能力的战略。
“通过迁移到云，我们花更少的时间维护 Cognos 工具并确保它正常运行，并花更多的时间与其他公司合作，”Trøen Volden 说道。“进行迁移是一个很明智的决定。我们在从本地迁移到云方面迈出了一大步，而且在云中可用的内容方面也迈出了一大步。”
除了在公司的管理和商店级别使用 Cognos Analytics 之外，财务部门还使用该软件执行分析，供应链经理使用这些数据来规划和改进运营。其他关键业务职能部门也每天使用 Cognos Analytics 解决方案来支持他们的工作。
“自从我加入公司以来，我们还没有出现过这种类型的渗透，从高层管理人员到不同业务领域的高级和初级分析师，大家全都在用。”Trøen Volden 说。“看到如此多的使用量时，让人很有成就感。”
从战略角度来看，Elkjøp 管理层期待从人工智能融入的平台中获得更多商业价值。“使用这个工具，我们将能够从商业中挖掘更多与数据科学相关的分析。”Trøen Volden 说。“这将为我们提供为公司做出更多贡献的机会，我喜欢这一点。”
Elkjøp（ibm.com 外部链接）是北欧地区最大的消费电子产品和电器零售商之一，在挪威、瑞典、丹麦、芬兰、冰岛、格陵兰和法罗群岛拥有 400 多家商店。该公司拥有 11,000 名员工，2019-2020 财年营收为 415 亿挪威克朗。Elkjøp 隶属于欧洲最大的消费电子零售商之一 Dixons Carphone PLC。
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2021 年 3 月在美国制作。
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