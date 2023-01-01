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以 2:1 纵横比对 IBM watsonx 图像的数字渲染。
客户感言
Eclarity 对 watsonx.ai 的评价

“在 Eclarity，我们的目标是打破数学和科学教育间的壁垒，帮助学生充分发挥潜力。我们对 watsonx.ai 中内置的生成式 AI 和基础建模功能感到非常兴奋。借助这类功能，我们可迅速为我们人工智能驱动型聊天机器人设计和构建全新的功能和内容。在这些技术进步的推动下，我们可继续履行为学生营造安全环境的使命，以便学生能了解、实践、承担风险、接受失败并不断改进。”

Anna Guentner 博士
CEO
Eclarity GmbH
eClarity 品牌徽标

watsonx.ai 助力企业定制化构建 AI 解决方案，以满足其特定需求。

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法律信息

© Copyright IBM Corporation 2023. IBM Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504

美国出品。2023 年 8 月。

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