荷兰铁路借助 IBM Maximo 实现维护现代化

一个受治理的平台连接了规划、运营和企业系统，同时降低了总运行成本
每天，荷兰铁路保障着荷兰的运转，数百万乘客依赖其安全、清洁和准时的铁路服务。这背后是业务关键型的维护运作，铁路车辆必须按时维护，随时可用，并符合监管要求。
随着运营需求不断演变，荷兰铁路看到了现代化改造支撑此项工作的 Maximo 环境的契机。维护数据需要更有效地跨规划、执行、清洁合作伙伴、KPI 报告和企业系统进行连接，而底层基础设施、数据库技术和集成则需要更强的可扩展性、弹性和治理能力。
挑战在于从 Maximo 7.6 迁移到 IBM Maximo Application Suite 9.0，同时在不干扰日常铁路运营的前提下，对更广泛的 IT 基础进行现代化改造。荷兰铁路需要一个受治理的平台，以加强运营控制，并改善关于列车就绪度和可用性的决策。
荷兰铁路完成的不仅仅是一次平台升级：而是与 IBM 合作进行的一场可控的“四合一”转型。该项目结合了四大举措：从 IBM Maximo 7.6 升级到 IBM Maximo Application Suite 9.0，将本地基础设施迁移至 Microsoft Azure，从 Oracle 迁移至 Azure SQL 托管实例，并围绕 API 优先架构重新设计了集成。
这些变化共同为荷兰铁路提供了一个受治理的平台，用于规划、执行和数据共享。更稳健的 IT 基础强化了 Maximo 的运营角色，使可信的维护数据能够更轻松地跨规划、执行、清洁、KPI 报告和企业系统进行连接。
这有助于团队和互联系统就列车就绪度、可用性及业务关键型维护工作做出更明智的决策。荷兰铁路在内部管理此次转型，并每两周与 IBM、Microsoft 和 Red Hat 进行一次同步协调。
以 IBM Maximo Application Suite 为核心，荷兰铁路强化了 Maximo 作为维护和运营决策战略中心的角色。该平台支持对铁路车辆进行受治理的维护，帮助团队证明列车已按时维护、符合法规要求，并已为安全、清洁和高质量的服务做好准备。通过将 Maximo 迁移至 Microsoft Azure，荷兰铁路将总运行成本降低了 50%，同时提升了 IT 基础的可扩展性和弹性。
通过 30 多个基于 API 的集成，Maximo 将规划、维护执行、清洁作业、KPI 报告和企业系统连接起来。来自列车传感器、驾驶员和乘务员的数据可以作为服务请求流入 Maximo，而规划应用程序则可以利用 Maximo 的数据来了解列车时刻表中铁路车辆的就绪情况。这有助于荷兰铁路加强运营控制、强化治理，并以更可信的数据支持日常铁路服务。
荷兰铁路是荷兰最大的客运铁路运营商，也是国家交通网络的关键组成部分。荷兰铁路拥有 700 多列火车，每天服务约 100 万人次，连接各大城市、地区和国际目的地，同时致力于让铁路旅行更加安全、可靠、舒适和可持续。
© 版权所有 IBM Corporation，2026 年 7 月。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。