荷兰铁路借助 IBM Maximo 实现维护现代化

每天，荷兰铁路保障着荷兰的运转，数百万乘客依赖其安全、清洁和准时的铁路服务。这背后是业务关键型的维护运作，铁路车辆必须按时维护，随时可用，并符合监管要求。

随着运营需求不断演变，荷兰铁路看到了现代化改造支撑此项工作的 Maximo 环境的契机。维护数据需要更有效地跨规划、执行、清洁合作伙伴、KPI 报告和企业系统进行连接，而底层基础设施、数据库技术和集成则需要更强的可扩展性、弹性和治理能力。

挑战在于从 Maximo 7.6 迁移到 IBM Maximo Application Suite 9.0，同时在不干扰日常铁路运营的前提下，对更广泛的 IT 基础进行现代化改造。荷兰铁路需要一个受治理的平台，以加强运营控制，并改善关于列车就绪度和可用性的决策。

