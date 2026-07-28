荷兰铁路借助 IBM Maximo 实现维护现代化

一个受治理的平台连接了规划、运营和企业系统，同时降低了总运行成本

一列火车在池塘和田野旁行驶，背景有风车。
对业务关键型维护平台进行现代化改造

每天，荷兰铁路保障着荷兰的运转，数百万乘客依赖其安全、清洁和准时的铁路服务。这背后是业务关键型的维护运作，铁路车辆必须按时维护，随时可用，并符合监管要求。

随着运营需求不断演变，荷兰铁路看到了现代化改造支撑此项工作的 Maximo 环境的契机。维护数据需要更有效地跨规划、执行、清洁合作伙伴、KPI 报告和企业系统进行连接，而底层基础设施、数据库技术和集成则需要更强的可扩展性、弹性和治理能力。

挑战在于从 Maximo 7.6 迁移到 IBM Maximo Application Suite 9.0，同时在不干扰日常铁路运营的前提下，对更广泛的 IT 基础进行现代化改造。荷兰铁路需要一个受治理的平台，以加强运营控制，并改善关于列车就绪度和可用性的决策。
 
工厂里正在维修的火车头
50% 依托更具可扩展性和弹性的 IT 基础，降低总运行成本 超过 30 年 连接规划、运营和企业系统的集成 5 小时 维护平台的生产切换，中断降至最低
借助 IBM Maximo Application Suite，我们拥有了更强的 IT 基础来支持运营控制。这些数据帮助我们理解铁路车辆的就绪状态，并支持日常铁路运营。
Jeffrey Sijffers Maximo 产品负责人 荷兰铁路
实现铁路运营现代化的四大战略举措

荷兰铁路完成的不仅仅是一次平台升级：而是与 IBM 合作进行的一场可控的“四合一”转型。该项目结合了四大举措：从 IBM Maximo 7.6 升级到 IBM Maximo Application Suite 9.0，将本地基础设施迁移至 Microsoft Azure，从 Oracle 迁移至 Azure SQL 托管实例，并围绕 API 优先架构重新设计了集成。

这些变化共同为荷兰铁路提供了一个受治理的平台，用于规划、执行和数据共享。更稳健的 IT 基础强化了 Maximo 的运营角色，使可信的维护数据能够更轻松地跨规划、执行、清洁、KPI 报告和企业系统进行连接。

这有助于团队和互联系统就列车就绪度、可用性及业务关键型维护工作做出更明智的决策。荷兰铁路在内部管理此次转型，并每两周与 IBM、Microsoft 和 Red Hat 进行一次同步协调。
 
装满火车车轮的工厂
铁路运营的战略性维护中心

以 IBM Maximo Application Suite 为核心，荷兰铁路强化了 Maximo 作为维护和运营决策战略中心的角色。该平台支持对铁路车辆进行受治理的维护，帮助团队证明列车已按时维护、符合法规要求，并已为安全、清洁和高质量的服务做好准备。通过将 Maximo 迁移至 Microsoft Azure，荷兰铁路将总运行成本降低了 50%，同时提升了 IT 基础的可扩展性和弹性。

通过 30 多个基于 API 的集成，Maximo 将规划、维护执行、清洁作业、KPI 报告和企业系统连接起来。来自列车传感器、驾驶员和乘务员的数据可以作为服务请求流入 Maximo，而规划应用程序则可以利用 Maximo 的数据来了解列车时刻表中铁路车辆的就绪情况。这有助于荷兰铁路加强运营控制、强化治理，并以更可信的数据支持日常铁路服务。
 
工厂里的多列火车
关于荷兰铁路

荷兰铁路是荷兰最大的客运铁路运营商，也是国家交通网络的关键组成部分。荷兰铁路拥有 700 多列火车，每天服务约 100 万人次，连接各大城市、地区和国际目的地，同时致力于让铁路旅行更加安全、可靠、舒适和可持续。

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