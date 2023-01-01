“作为一家提供市场领先数据解决方案的数据管理和工程公司，我们坚信发掘数据的潜力可以推动创新。“保持领先优势意味着用变革性技术解决客户最复杂的数据问题，而现在，我们是 watsonx.data 的先行用户之一，watsonx.data 是 IBM 推出的开放式数据存储，可帮助我们在任何地方扩展分析和 AI。”
“我们很高兴能见证 watsonx.data 如何轻松地将非结构化和结构化数据与可信数据访问结合在一起，以便从分析和运营问题中得出往往隐藏不见的答案。我们期待着向媒体供应链、食品分销和零售领域的优质客户展示 watsonx.data 的强大功能，并帮助 IBM 证明这项出色的创新。”
Simon Parkinson
董事总经理
Dot Group
Dot Group（ibm.com 外部链接）是一家数据管理和工程公司，该公司提供市场领先的数据解决方案来应对全球最复杂的数据挑战。自 1998 年以来，它们始终致力于为市场领导者和小型组织开发定制化数据管理解决方案，以帮助组织充分利用数据资产，提高盈利能力。
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美国出品。2023 年 7 月。
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