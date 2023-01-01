“作为一家提供市场领先数据解决方案的数据管理和工程公司，我们坚信发掘数据的潜力可以推动创新。“保持领先优势意味着用变革性技术解决客户最复杂的数据问题，而现在，我们是 watsonx.data 的先行用户之一，watsonx.data 是 IBM 推出的开放式数据存储，可帮助我们在任何地方扩展分析和 AI。”

“我们很高兴能见证 watsonx.data 如何轻松地将非结构化和结构化数据与可信数据访问结合在一起，以便从分析和运营问题中得出往往隐藏不见的答案。我们期待着向媒体供应链、食品分销和零售领域的优质客户展示 watsonx.data 的强大功能，并帮助 IBM 证明这项出色的创新。”

Simon Parkinson

董事总经理

Dot Group