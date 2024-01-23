建筑业是世界上最大的行业之一，且仍是经济增长的关键驱动力。尽管如此，该行业持续面临亟待提高透明度和生产力的挑战。从小型项目到大型施工现场，项目经理被委以重任，充当现场工作人员和高层管理团队之间的看门人；尽管如此，关键信息仍然可能被漏掉。

南非一家大型商业和工业专门服务提供商开始注意到，其用于管理施工现场必要文档的现有系统效率低下。员工文档和医疗记录不准确、缺失、过时，甚至伪造，给公司埋下了巨大风险。

公司日常最关心的就是安全，如果现场人员出了事或者差点出事，公司就要承担责任。从风险的角度来看，如果培训和安全文档缺失，或者人员医疗保险已过期，公司就会暴露在风险之中，并需要承担责任。

由于劳动力占公司项目成本近 50%，因此需要找到更准确的解决方案来记录工人的工作时间。手动时间表的处理方式存在巨大漏洞，增加了不必要的项目成本。至关重要的是，确保更高效和可审计的记录保存流程，留下不可篡改的证据来证明现场合规流程已落实、工人已遵循适当程序。

该公司决定抓住新兴技术带来的机遇，并与作为 IBM 业务合作伙伴的南非科技公司 DoshEx 合作，探索现代数字化工作环境的选择。DoshEx 专注于使用分布式账本技术，解决企业内部效率低下的行业问题。DoshEx 首席执行官 Alex de Bruyn 和他的团队很快就看到了区块链技术的潜力，可以帮助该公司解决时间和员工管理方面的现场问题，并减少人为错误。

“我相信，使用区块链可以为建筑企业打造更高效、更值得信赖的系统。我们致力于提高这家服务提供商所有项目的业务效率，”de Bruyn 说。