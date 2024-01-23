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IBM Blockchain 帮助消除施工现场中暴露的风险
承包商攀爬脚手架

南非最大的商业和工业涂装服务提供商之一希望改进其价值链流程，并寻求将其现场出入权限管理、医疗档案和出勤记录保存数字化。该公司与 IBM 业务合作伙伴 DoshEx 合作，上线了基于 IBM® Blockchain 和 IBM Cloud® 技术的解决方案，帮助其实现了现场出入权限的数字化管理，并减轻了项目经理的管理难题。
业务挑战

这家涂装服务提供商希望解决其施工现场的时间管理和人员管理规定问题。该公司还在努力提高安全标准，解决合规和监管问题。
变革

该公司与 DoshEx 合作实施了 IBM Blockchain 平台，并采用了 IBM Cloud，旨在解决现场管理效率低下的问题，显著降低人为错误的风险，并增强人们对数据的信心。
结果 降低安全风险和包袱
施工现场采用生物识别指纹系统
减轻管理负担
解决腐败、管理不善和效率低下问题
降低劳动力成本
实施生物识别考勤系统
业务挑战案例
解决施工现场效率低下的问题

建筑业是世界上最大的行业之一，且仍是经济增长的关键驱动力。尽管如此，该行业持续面临亟待提高透明度和生产力的挑战。从小型项目到大型施工现场，项目经理被委以重任，充当现场工作人员和高层管理团队之间的看门人；尽管如此，关键信息仍然可能被漏掉。

南非一家大型商业和工业专门服务提供商开始注意到，其用于管理施工现场必要文档的现有系统效率低下。员工文档和医疗记录不准确、缺失、过时，甚至伪造，给公司埋下了巨大风险。

公司日常最关心的就是安全，如果现场人员出了事或者差点出事，公司就要承担责任。从风险的角度来看，如果培训和安全文档缺失，或者人员医疗保险已过期，公司就会暴露在风险之中，并需要承担责任。

由于劳动力占公司项目成本近 50%，因此需要找到更准确的解决方案来记录工人的工作时间。手动时间表的处理方式存在巨大漏洞，增加了不必要的项目成本。至关重要的是，确保更高效和可审计的记录保存流程，留下不可篡改的证据来证明现场合规流程已落实、工人已遵循适当程序。

该公司决定抓住新兴技术带来的机遇，并与作为 IBM 业务合作伙伴的南非科技公司 DoshEx 合作，探索现代数字化工作环境的选择。DoshEx 专注于使用分布式账本技术，解决企业内部效率低下的行业问题。DoshEx 首席执行官 Alex de Bruyn 和他的团队很快就看到了区块链技术的潜力，可以帮助该公司解决时间和员工管理方面的现场问题，并减少人为错误。

“我相信，使用区块链可以为建筑企业打造更高效、更值得信赖的系统。我们致力于提高这家服务提供商所有项目的业务效率，”de Bruyn 说。
我相信，使用区块链可以为建筑企业打造更高效、更值得信赖的系统。我们致力于提高这家服务提供商所有项目的业务效率。 Alex de Bruyn Chief Executive Officer DoshEx
变革案例
消除劳动力数据不一致

这家公司与来自 DosHeX 的强大开发团队合作，部署了Sherlock，这是一款智能企业合约解决方案，可实现各种流程的数字化和精简化。DoshEx 的 Sherlock 产品运行在一套 IBM Cloud 解决方案和 IBM Blockchain 上，后者是一种灵活的网络技术，基于共享、不可篡改、可信的账本。组合而成的解决方案套件，创建了一个虚拟私有云 (VPC) 环境，通过施工现场分发的设备，运行并支持新的数字化项目。

“我们花了很多时间与客户及其现场领班讨论，了解他们的问题和公司的风险，”de Bruyn 说。“然后，我们定制并配置了 Sherlock，旨在解决那些问题。”

随着数字化新项目的推出，该公司可以创建一套完整的记录，并确保所有用户都使用最新的信息。Sherlock 能让每一位工人负起责任，完成关键任务、准确登记工作时间、使用现场设备等。

Sherlock 的生物识别时钟系统，可以扫描指纹以捕获实时信息，记录进入现场的人员及其工作时长。该解决方案将每一位工人登记在区块链分布式账本上，并与项目经理和公司高层管理团队共享，彻底消除了在劳动力成本、现场设备问题、各种培训要求方面的数据不一致。

现在，只需查看 Sherlock 即可从总部管理现场，为公司创造了价值。能够实时查看所有现场的情况，让公司更灵活、可伸缩、具有竞争力。

Sherlock 的另一个益处在于能让工人负起责任，维护更新医疗记录。安全官员以前需要一周的时间，梳理大量文档以查找信息，但现在区块链上的参与者可以实时访问信息。当系统能检测到所有过期的医疗记录，公司就不再面临这一特定风险。
区块链解决了施工现场的重大问题，例如信任和合规风险。将用户的生物识别指纹链接到区块链上，可以减少责任争议和管理成本。 Alex de Bruyn Chief Executive Officer DoshEx
案例成果
通过物联网提高透明度

通过数字化，DoshEx 能够确保客户的记录保存流程更高效、更可审计。这家公司能够实时证明现场合规步骤不仅得到执行，而且工人也遵循了适当流程。数据输入现在由物联网 (IoT) 驱动，显著降低了人为错误的风险，并增强了用户对数据的信心。

这家工业服务提供商表示，自从引入生物识别考勤系统以来，已经大幅降低了劳动力成本。如果工人迟到一个小时，再也无法从忙碌的经理背后溜进去。

DoshEx 实施的区块链解决方案，可使合同流程和文书工作自动化，为公司节省了资金，释放了宝贵资源，并提高了员工信任度和现场安全性。这家集团公司现在对相关数据实现了高度透明，同时仍充分保护了敏感数据。

“我们想为这家客户做两件事：减轻项目经理和领班的行政管理负担，以及降低任何医疗文档不合规的直接风险，”de Bruyn 说。“我们是通过 Sherlock 做到的。”

客户告诉 de Bruyn，这个系统给公司带来的安心感是无法用价格来衡量的，这是最大的获益。
DoshEx 徽标
关于 DoshEx

IBM 业务合作伙伴 DoshEx （链接位于 ibm.com 外部）总部位于南非，由一群创业者组成，是一家数字交换资产公司。其产品和服务包括企业代币化解决方案、资金保管，以及区块链的设计和部署。该公司的企业级智能合约平台 Sherlock 汇集了物联网、分布式文档管理和区块链技术。该平台改进了传统合约，使业务流程更加高效、透明、主动，并保护了参与者。
解决方案组件 区块链 云计算和数据平台
采取下一步行动

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法律

 

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2020 年 12 月在美国制作。

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