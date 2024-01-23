南非最大的商业和工业涂装服务提供商之一希望改进其价值链流程，并寻求将其现场出入权限管理、医疗档案和出勤记录保存数字化。该公司与 IBM 业务合作伙伴 DoshEx 合作，上线了基于 IBM® Blockchain 和 IBM Cloud® 技术的解决方案，帮助其实现了现场出入权限的数字化管理，并减轻了项目经理的管理难题。
该公司与 DoshEx 合作实施了 IBM Blockchain 平台，并采用了 IBM Cloud，旨在解决现场管理效率低下的问题，显著降低人为错误的风险，并增强人们对数据的信心。
建筑业是世界上最大的行业之一，且仍是经济增长的关键驱动力。尽管如此，该行业持续面临亟待提高透明度和生产力的挑战。从小型项目到大型施工现场，项目经理被委以重任，充当现场工作人员和高层管理团队之间的看门人；尽管如此，关键信息仍然可能被漏掉。
南非一家大型商业和工业专门服务提供商开始注意到，其用于管理施工现场必要文档的现有系统效率低下。员工文档和医疗记录不准确、缺失、过时，甚至伪造，给公司埋下了巨大风险。
公司日常最关心的就是安全，如果现场人员出了事或者差点出事，公司就要承担责任。从风险的角度来看，如果培训和安全文档缺失，或者人员医疗保险已过期，公司就会暴露在风险之中，并需要承担责任。
由于劳动力占公司项目成本近 50%，因此需要找到更准确的解决方案来记录工人的工作时间。手动时间表的处理方式存在巨大漏洞，增加了不必要的项目成本。至关重要的是，确保更高效和可审计的记录保存流程，留下不可篡改的证据来证明现场合规流程已落实、工人已遵循适当程序。
该公司决定抓住新兴技术带来的机遇，并与作为 IBM 业务合作伙伴的南非科技公司 DoshEx 合作，探索现代数字化工作环境的选择。DoshEx 专注于使用分布式账本技术，解决企业内部效率低下的行业问题。DoshEx 首席执行官 Alex de Bruyn 和他的团队很快就看到了区块链技术的潜力，可以帮助该公司解决时间和员工管理方面的现场问题，并减少人为错误。
“我相信，使用区块链可以为建筑企业打造更高效、更值得信赖的系统。我们致力于提高这家服务提供商所有项目的业务效率，”de Bruyn 说。
这家公司与来自 DosHeX 的强大开发团队合作，部署了Sherlock，这是一款智能企业合约解决方案，可实现各种流程的数字化和精简化。DoshEx 的 Sherlock 产品运行在一套 IBM Cloud 解决方案和 IBM Blockchain 上，后者是一种灵活的网络技术，基于共享、不可篡改、可信的账本。组合而成的解决方案套件，创建了一个虚拟私有云 (VPC) 环境，通过施工现场分发的设备，运行并支持新的数字化项目。
“我们花了很多时间与客户及其现场领班讨论，了解他们的问题和公司的风险，”de Bruyn 说。“然后，我们定制并配置了 Sherlock，旨在解决那些问题。”
随着数字化新项目的推出，该公司可以创建一套完整的记录，并确保所有用户都使用最新的信息。Sherlock 能让每一位工人负起责任，完成关键任务、准确登记工作时间、使用现场设备等。
Sherlock 的生物识别时钟系统，可以扫描指纹以捕获实时信息，记录进入现场的人员及其工作时长。该解决方案将每一位工人登记在区块链分布式账本上，并与项目经理和公司高层管理团队共享，彻底消除了在劳动力成本、现场设备问题、各种培训要求方面的数据不一致。
现在，只需查看 Sherlock 即可从总部管理现场，为公司创造了价值。能够实时查看所有现场的情况，让公司更灵活、可伸缩、具有竞争力。
Sherlock 的另一个益处在于能让工人负起责任，维护更新医疗记录。安全官员以前需要一周的时间，梳理大量文档以查找信息，但现在区块链上的参与者可以实时访问信息。当系统能检测到所有过期的医疗记录，公司就不再面临这一特定风险。
通过数字化，DoshEx 能够确保客户的记录保存流程更高效、更可审计。这家公司能够实时证明现场合规步骤不仅得到执行，而且工人也遵循了适当流程。数据输入现在由物联网 (IoT) 驱动，显著降低了人为错误的风险，并增强了用户对数据的信心。
这家工业服务提供商表示，自从引入生物识别考勤系统以来，已经大幅降低了劳动力成本。如果工人迟到一个小时，再也无法从忙碌的经理背后溜进去。
DoshEx 实施的区块链解决方案，可使合同流程和文书工作自动化，为公司节省了资金，释放了宝贵资源，并提高了员工信任度和现场安全性。这家集团公司现在对相关数据实现了高度透明，同时仍充分保护了敏感数据。
“我们想为这家客户做两件事：减轻项目经理和领班的行政管理负担，以及降低任何医疗文档不合规的直接风险，”de Bruyn 说。“我们是通过 Sherlock 做到的。”
客户告诉 de Bruyn，这个系统给公司带来的安心感是无法用价格来衡量的，这是最大的获益。
IBM 业务合作伙伴 DoshEx （链接位于 ibm.com 外部）总部位于南非，由一群创业者组成，是一家数字交换资产公司。其产品和服务包括企业代币化解决方案、资金保管，以及区块链的设计和部署。该公司的企业级智能合约平台 Sherlock 汇集了物联网、分布式文档管理和区块链技术。该平台改进了传统合约，使业务流程更加高效、透明、主动，并保护了参与者。
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2020 年 12 月在美国制作。
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