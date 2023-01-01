凭借逾 175 年的精诚服务，Deloitte（ibm.com 外部链接）成员公司网络遍及全球 150 多个国家和地区。Deloitte 全球逾 415,000 位员工致力于成就不凡。



对于 Deloitte，做到不错还远远不够。它们的目标是做到行业最佳，帮助客户实现其抱负，对社会产生积极影响，并让他们的员工和社区取得最大程度的成功。这一目标让它们在每一次行动中都迸发出超强责任心和人性之光。