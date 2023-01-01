“目前，我们在风险管理实践中使用 IBM 的 AI 治理解决方案，为部署值得信赖的 AI 奠定了基础。这款解决方案十分全面，涵盖了 AI 治理的各个方面，包括监管合规、风险管理和生命周期治理。通过使用 watsonx.governance，我们正积极引导客户采用类似的生成式 AI 方法，在 AI 应用程序中培养信任并实现合规。”
Jacob Bock Axelsen（博士）
风险咨询首席技术官
Deloitte
凭借逾 175 年的精诚服务，Deloitte（ibm.com 外部链接）成员公司网络遍及全球 150 多个国家和地区。Deloitte 全球逾 415,000 位员工致力于成就不凡。
对于 Deloitte，做到不错还远远不够。它们的目标是做到行业最佳，帮助客户实现其抱负，对社会产生积极影响，并让他们的员工和社区取得最大程度的成功。这一目标让它们在每一次行动中都迸发出超强责任心和人性之光。
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