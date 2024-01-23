为了提高域名市场的效率和过程自动化，Dan.com 与 IBM 和 IBM 业务合作伙伴 Unchain 合作，使用 IBM® Blockchain 技术实现手动流程的自动化，例如将域名从一个注册商或注册人转移到另一个注册商或注册人。
Dan.com 使用 IBM® Blockchain 技术来自动化域名流程（例如将名称转移给新用户），并创建新服务（例如域名租赁）。
找到合适的域名或品牌可能很困难。Dan.com 首席执行官 Reza Sardeha 说道：“每一个包含字典单词的域名，或者可品牌化、可发音的域名，都已被抢注。”现有的域名查找和购买流程是 20 世纪 90 年代建立的，在如今的市场中已不再适用。Sardeha 说道：“原有市场效率低下，因为它是由少数几家公司经营的，这些公司不是通过创新而是通过整合竞争对手来实现增长。”与此同时，许多新企业希望建立在线业务，但很难找到合适的域名。
一个主要问题是，虽然已注册了约 3.3 亿个域名，但其中约 44%（即 1.45 亿个）未被使用。但在 1.45 亿个未使用的名称中，只有大约 2500 万个可以通过经销商、经纪人和市场获得。保留域相对便宜，因此许多组织不会放弃它们，而是保留未使用的域。此外，闲置域名库存还分散在不参与二级市场的注册商中，这使得数百万个高质量的闲置域名更难找到和获得。Dan.com 希望为域名市场带来更多透明度和灵活性，允许“先租后买”等新概念。
Dan.com 首先创建了一个闲置域名池，以方便用户查找可用域名。Sardeha 表示：“我们通过闲置域名池 API 将所有可能来源的域名库存和供应汇集在一起，这样我们就拥有一个共享的域名库存池，其中包含可以分发的闲置可用域名。”
然而，Dan.com 仍然需要解决将域名从一个用户和注册商转移到另一个用户和注册商的问题。在一级市场，有数千家注册商管理域名，每个注册商都有自己的流程和锁定机制，这使得这些交易变得复杂、昂贵且耗时。为了实现其目标，Dan.com 意识到需要使用区块链技术。Sardeha 表示：“我们意识到区块链可以帮助我们实现智能合约功能和公共账本等功能，这样我们就可以自动化和扩展以前手动的流程，从法律合约创建到实际域名转移再到交付。”
Dan.com 与 IBM 和 Unchain 合作创建了区块链解决方案。Sardeha 说：“我们很容易就在 IBM 的服务上运行了区块链。我根本不用去考虑，如果我们必须建立自己的服务器，将不得不面对怎么样的麻烦。”Dan.com 使用 IBM 区块链技术，实现了域名所有权变更流程的自动化，无需中介经纪人的参与。Sardeha 表示：“这种自动化为我们提供了新的机会，因为域名交易不必花费数周时间才能完成，而且我们可以以可伸缩的方式提供更复杂的交易类型，例如租赁或租用域名。”该解决方案还可以自动适应诸如域名租赁或租赁期结束以及将域名返还给卖家等情况。
Dan.com 使用区块链解决方案的公共域交易验证分类账，来取代过时的 WHOIS 数据库。用户可以访问 Dan.com 公共区块链资源管理器，检查域名是否处于协议之下，并查看域名有多少所有者。有了这些信息，用户就可以避免与提供租赁和域名租赁相关的法律问题，因为分类账可以作为无可辩驳的公证方，跟踪谁拥有哪个域名，谁应对域名上发布的内容承担法律责任。
过去，每位域名转让专员每月平均可处理 300 宗域名交易，或每位代管代理每月可处理相同数量的代管交易。借助 Dan.com 区块链解决方案，每个代管代理每月可以处理超过 3,000 笔交易。总的来说，IBM Blockchain 解决方案每半小时可处理 600,000 笔交易，这使其在可扩展性方面具有面向未来的能力。
Dan.com 计划使用简单的 API 开放对其核心技术的访问。因此，注册商和其他域名市场将能够共同创建最大的未使用域名池，从而提高整个域名市场的效率并为最终用户提供更多价值。Sardeha 说：“我们将把后端技术引入到开发人员和企业寻找域名的所有店面。就是说我们并不把所有这些技术局限于 Dan.com，而是让它们遍布整个市场，产生最大影响。”
Dan.com 感谢 IBM 的支持，帮助其快速启动解决方案。Sardeha 表示：“没有 IBM，我们就无法启动我们的区块链网络，因为它需要太多的资源。我们非常感谢 IBM 建立的整个基础架构，以及他们对开源区块链技术 Hyperledger 的支持。”
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2019 年 5 月在美国制作。
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