Dan.com 首先创建了一个闲置域名池，以方便用户查找可用域名。Sardeha 表示：“我们通过闲置域名池 API 将所有可能来源的域名库存和供应汇集在一起，这样我们就拥有一个共享的域名库存池，其中包含可以分发的闲置可用域名。”

然而，Dan.com 仍然需要解决将域名从一个用户和注册商转移到另一个用户和注册商的问题。在一级市场，有数千家注册商管理域名，每个注册商都有自己的流程和锁定机制，这使得这些交易变得复杂、昂贵且耗时。为了实现其目标，Dan.com 意识到需要使用区块链技术。Sardeha 表示：“我们意识到区块链可以帮助我们实现智能合约功能和公共账本等功能，这样我们就可以自动化和扩展以前手动的流程，从法律合约创建到实际域名转移再到交付。”

Dan.com 与 IBM 和 Unchain 合作创建了区块链解决方案。Sardeha 说：“我们很容易就在 IBM 的服务上运行了区块链。我根本不用去考虑，如果我们必须建立自己的服务器，将不得不面对怎么样的麻烦。”Dan.com 使用 IBM 区块链技术，实现了域名所有权变更流程的自动化，无需中介经纪人的参与。Sardeha 表示：“这种自动化为我们提供了新的机会，因为域名交易不必花费数周时间才能完成，而且我们可以以可伸缩的方式提供更复杂的交易类型，例如租赁或租用域名。”该解决方案还可以自动适应诸如域名租赁或租赁期结束以及将域名返还给卖家等情况。

Dan.com 使用区块链解决方案的公共域交易验证分类账，来取代过时的 WHOIS 数据库。用户可以访问 Dan.com 公共区块链资源管理器，检查域名是否处于协议之下，并查看域名有多少所有者。有了这些信息，用户就可以避免与提供租赁和域名租赁相关的法律问题，因为分类账可以作为无可辩驳的公证方，跟踪谁拥有哪个域名，谁应对域名上发布的内容承担法律责任。