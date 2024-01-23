解决方案概述：

IBM Security ® QRadar® EDR 采用 NanoOS，具备无法检测的特点，确保各端点和基础架构均拥有无可比拟的可见性





QRadar® EDR 采用 NanoOS，具备无法检测的特点，确保各端点和基础架构均拥有无可比拟的可见性 在本机跟踪横向移动和异常登录尝试





提供针对勒索软件攻击的本机保护





提供强大的威胁搜寻界面，能跟踪和重建高度复杂的事件

该水管理设施在所有服务器、台式机和笔记本电脑上运行了 IBM Security QRadar EDR 软件，持续监控每项资产，并及时跟踪和调查潜在的安全漏洞。利用该解决方案的内置双 AI 引擎和细致的行为分析，客户实现了对该基础设施的全面可视化管理，确保可对端点进行实时查询，可广泛搜索入侵指标（IOC）和行为指标（IOB），还可进行高级数据挖掘以发现休眠型威胁。

解决方案部署六个月后，QRadar EDR 代理检测到初始异常活动，于是对攻击者访问一组特定数据集的整个过程进行了跟踪。客户现有的传统防病毒软件和入侵检测系统 (IDS) 并未检测到任何攻击活动，直到最后阶段才发现。如果客户端没有部署 QRadar EDR，攻击者则可能已经设法获取数据并导致泄露。

供应链攻击

在首次攻击发生的当天，QRadar EDR 就发现了一次从 VPN 服务器到非特权网段里的端点出现的可疑登录，并作为警报予以标记。安全人员认为这次登录只是外部安全提供商的维护工作，因此并未高度重视。攻击者设法部署了第一个恶意软件，主要用于映射网段，寻找通向特权网络的直接路径。 ​但攻击者发现没有这样的路径可用，于是在内存中部署了第二个恶意软件，用于收集登录凭证，从而在随后的横向移动中重复使用。获得凭证后，攻击者继续行动，访问域控制器，然后很快到达包含内部文档的文件服务器。

根本原因分析

最初的异常登录发生在轮班时间之外，来自通常与服务器（而不是工作站）互动的端点。该 VPN 通道由外部提供商管理，此外该提供商还负责维护邮件服务器和防火墙。由于此访问的性质有异，警报对此保持激活状态，以跟踪每个操作，但此时内部安全团队以为是提供商在对基础架构进行维护，因此没有高度重视。

第二天，QRadar EDR 发出了第二个警报，显示出现轻量级恶意软件扫描内部网络的活动，随后很快又发出另一个警报，表明内存中存在具有键盘记录和凭证收集功能的载体。攻击者通过一系列横向移动终于访问到了一个域控制器，此时，安全团队开始重视这些事件，启动威胁搜索会话。该团队决定利用 NanoOS 技术的隐蔽性，尽可能长时间地跟踪攻击者，以了解其操作方式及其目标。

当攻击者试图到达包含高度敏感信息的文件服务器时，安全团队决定阻止他们并启动根除计划。安全人员对各种设备采取了补救措施。攻击者发现，尽管他们能进行很高级别的访问，但却无法访问到想要的信息。他们意识到自己被发现了，于是在整个基础架构上部署了勒索软件以掩盖踪迹。

攻击和重建

运营商了解攻击的动机之后，还需对该攻击进行全盘了解，以对其基础架构中的薄弱环节进行加强。受到攻击的设备数量，在部署勒索软件之前（第1阶段）有十多个，之后（第2阶段）有数千个。

攻击者设法获得了对 VPN 和邮件服务器提供商的访问权限，用作进入内部网络的初始入口。攻击者复用提供商的凭证来移动到多个不同的计算机中，最终在某个特定的工作站上安置下来。这时候，他们使用一系列工具来扫描内部网络，确定横向移动的目标。在最后阶段，他们用域控制器本身把勒索软件传播到每台设备。