CRIF 和 IBM
CRIF 是一家全球金融技术与信息服务提供商，随着其云消费的快速增长，该公司面临着巨大的挑战。Amazon 和 Azure 等多个提供商的管理成本日趋复杂化，导致资金紧张和运营低效。由于缺乏集中且透明的成本控制和分摊机制，不仅造成了财务损失失控的风险，更阻碍了企业实现成本效益型创新。这一形势亟需解决方案，以规避潜在的财务灾难并确保可持续增长。
CRIF 公司首席技术官 Massimo Gentilini 解释道：“云供应商的发票非常详细但格外复杂，因此需要借助 IBM Apptio™ 等工具来生成易于理解、简单且透明的摘要。”
CRIF 将 IBM® Cloudability® 平台集成至其现有系统中，以应对云成本管理挑战。Cloudability 解决方案包含在 IBM Apptio® FinOps 产品组合中，且具备高级分配功能（例如智能映射），可集中查看整个企业中各类职能的成本。Cloudability 设有仪表板和简明易懂的报告，用于呈现针对企业各利益相关者量身定制的详细成本明细。此外，CRIF 能够应用该解决方案强大的用户友好型优化建议功能，有效优化其云资源并识别潜在浪费环节。
Gentilini 先生强调：“我们深知，必须采用 AI 来提高流程、运营、系统和编码效率，上述事务均处于快速变化的阶段，因此难以协调资源。”其实施过程包括从 AWS 和 Microsoft Azure 加载数据，与 Active Directory 整合以实现单点登录和综合用户培训。此次与 IBM 的合作取得重大突破，解决了 CRIF 当前的财务难题，并为其未来增长和创新奠定了基础。
转型后，CRIF 的财务和运营效率得到显著提升。实施 Cloudability 后，云成本在六个月内降低 30%，显著节约成本并提高云支出透明度。通过这一优化举措，CRIF 能够更有效地分配资源、支持 AI 计划并改善整体财务决策。
Gentilini 先生指出：“Cloudability 帮助我们更有效地管理云成本，减少浪费并优化资源利用率，从而大大提高运营效率。”作为长期合作伙伴，IBM 将继续支持 CRIF 完成可持续增长之旅，确保其在技术创新和成本管理方面始终保持领先地位。
CRIF 成立于 1988 年，总部位于意大利博洛尼亚，是一家征信机构、商业信息和数字金融解决方案全球提供商。CRIF 的业务遍及 50 多个国家或地区，为金融机构、保险公司和企业提供服务，帮助其利用数据和分析制定更明智的决策。CRIF 拥有约 2,700 名员工，年收入超过 5 亿欧元，致力于创新、合规和金融赋能。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。