CRIF 是一家全球金融技术与信息服务提供商，随着其云消费的快速增长，该公司面临着巨大的挑战。Amazon 和 Azure 等多个提供商的管理成本日趋复杂化，导致资金紧张和运营低效。由于缺乏集中且透明的成本控制和分摊机制，不仅造成了财务损失失控的风险，更阻碍了企业实现成本效益型创新。这一形势亟需解决方案，以规避潜在的财务灾难并确保可持续增长。

CRIF 公司首席技术官 Massimo Gentilini 解释道：“云供应商的发票非常详细但格外复杂，因此需要借助 IBM Apptio™ 等工具来生成易于理解、简单且透明的摘要。”