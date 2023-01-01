“我们的许多客户都希望使用他们可以信任的 AI，并以具有成本效益的价格进行治理。我们期待与客户和 watsonx.ai 合作，在企业中实施生成式 AI 用例，从而提升客户体验。”
David Luftig
Converge Technology Solutions 执行副总裁
Converge Technology Solutions（ibm.com 外部链接）是一家以服务为主导、以软件为依托的 IT 和云解决方案提供商，专注于提供行业领先的解决方案。Converge 的全球方法为各行各业的客户提供了先进的分析、应用程序现代化、云平台、网络安全、数字基础架构和数字化工作场所产品。
© Copyright IBM Corporation 2023。IBM Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
美国制造。2023 年 8 月。
IBM、IBM 徽标和 ibm.com 是 International Business Machines Corporation 在美国和／或其他国家或地区的商标或注册商标。 其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。IBM 商标的最新列表可参见 ibm.com/trademark。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
以上所有引用或描述的客户实例的展示，取决于部分客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能取得的结果。实际的环境成本和性能特征会因具体客户配置和情况而有所不同。无法提供通用的预期结果，因为每个客户的结果将完全取决于客户的系统和订购的服务。
本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。