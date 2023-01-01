“作为一家屡获殊荣的金融服务数字化转型解决方案提供商，我们在与 1,000 多家银行机构合作中积累了丰富的经验。我们致力于通过将银行业务技能转化为 AI 模型并自主运行银行业务流程来更新技术基础设施。我们非常高兴能够利用 IBM watsonx 生态系统的生成式 AI 模型来探索最新的 AI 方法。作为 IBM 合作伙伴，我们期待尽早了解这些前沿技术，并将其融入到我们的解决方案中，与我们的客户共同体验。”
Dmitri Gamarnik
Comparus GmbH CEO 兼创始人
Comparus（ibm.com 外部链接）集战略咨询、创新技术和软件开发于一体。他们与客户一起分析和讨论进一步发展现有商业模式的各种选择。他们使用敏捷管理方法开展优化、数字化、转型和实施工作，这些方法久经考验且卓有成效。
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美国出品。2023 年 10 月。
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