“由 Apache Iceberg 表格式提供支持的开放式湖仓一体架构，使组织能够灵活地使用适用的分析解决方案，为所有工作负载的数据平台提供面向未来的保障。IBM 和 Cloudera 的客户将受益于真正开放且可互操作的混合数据平台，该平台将推动和加速 AI 应用到越来越多的用例和业务流程的进程。”
Paul Codding
产品管理 EVP
Cloudera
Cloudera（ibm.com 外部链接）使人们能够更快、更轻松地将任何位置的复杂数据转换为能指导操作的见解。Cloudera 的使命是让每个人都能轻松访问数据和分析：通过改善对技能、软件和指导的访问方式，他们正在增加技术领域的多样性，并促进全球经济的可持续发展。
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美国出品。2023 年 7 月
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