“由 Apache Iceberg 表格式提供支持的开放式湖仓一体架构，使组织能够灵活地使用适用的分析解决方案，为所有工作负载的数据平台提供面向未来的保障。IBM 和 Cloudera 的客户将受益于真正开放且可互操作的混合数据平台，该平台将推动和加速 AI 应用到越来越多的用例和业务流程的进程。”

Paul Codding

产品管理 EVP

Cloudera