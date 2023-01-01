“我们专注于大型语言模型 (LLM) 的潜在应用。我认为这里的潜力巨大。我认为最关键的一个 [用例] 是，如何使用 LLM 将您的控制与内部政策和法规联系起来？因此我们使用 LLM 的方式可能存在巨大可能性。”

Marc Sabino

创新主管、董事总经理

花旗内部审计部

