Christian Cinema（链接位于 ibm.com 以外）选择了 IBM® Aspera® on Demand 和 Aspera SDK，使电影制作人能够以最快的速度向定制内容管理平台提交视频。借助 Aspera on Demand，Christian Cinema 可将电影制作者的内容直接传输到目的地——云端。由于 Aspera 的传输技术适用于任何距离，世界各地的电影制作人都能够利用该解决方案的速度和可靠性。