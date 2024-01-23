Christian Cinema 拥有大约 4,000 部 DVD 电影，希望将其中大部分影片转移到云在线平台上，进行数字流媒体播放。Christian Cinema 轻松地将 IBM® Aspera® On Demand 集成到其定制内容管理平台中，使电影制作者能够以最快的速度通过 WAN 提交视频。
随着 Christian Cinema 进军 VOD 领域，他们需要一种快速、安全、可靠的传输解决方案，将电影制作人的影片直接传输到云端。大多数视频文件的大小在 8 到 12GB 之间，给 FTP 等传统技术的传输带来了很大的挑战。对于 FTP，WAN 的网络中断和延迟会导致传输失败，必须从头开始。
Christian Cinema（链接位于 ibm.com 以外）选择了 IBM® Aspera® on Demand 和 Aspera SDK，使电影制作人能够以最快的速度向定制内容管理平台提交视频。借助 Aspera on Demand，Christian Cinema 可将电影制作者的内容直接传输到目的地——云端。由于 Aspera 的传输技术适用于任何距离，世界各地的电影制作人都能够利用该解决方案的速度和可靠性。
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2015 年 10 月在美国制作。
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Aspera 是 IBM 旗下的公司，是下一代传输技术的创造者，无论文件大小、传输距离和网络条件如何，都能以最快的速度传输全球数据。Aspera 软件基于其荣获艾美奖的专利 FASP® 协议，可充分利用现有基础架构，提供最快、最可预测的文件传输体验。Aspera 的核心技术提供了前所未有的带宽控制、完整的安全性和毫不妥协的可靠性。六大洲各行业的组织依靠 Aspera 软件来传输业务关键型数字资产。有关 IBM Aspera 解决方案的更多信息，请访问 ibm.com/software/aspera 并在 Twitter @asperasoft 上关注我们。