为了更好地了解游戏公司的需求并帮助构建融资解决方案，CDW 聘请了 IBM 全球融资部。“客户提出的第一件事是没有可用的预算，”蒂斯说。 “这立即促使我们开始创造性地思考，并说道：‘我们与 IBM 全球融资部建立了合作伙伴关系。我们开始对话怎么样？”

在与客户的讨论中，CDW 和 IBM 全球融资团队发现该组织仅计划使用该技术平台三年。IBM 全球融资部资源建议签订 36 个月的租赁合同，将资产的所有权转移给 IBM 全球融资部，从而使客户能够避免预付现金支出，并在所需的时间内提供预定的退出。

该游戏提供商对融资结构感到满意，因此与 CDW 签署了拟议的解决方案。“这是一次巨大的胜利，”蒂斯说。 “这是我们与这个特定客户所做的事情的扩展，并最终帮助我们建立了更好的关系。”