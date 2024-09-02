当客户在获取新技术方面面临独特的挑战时，CDW 向 IBM® 全球融资部寻求帮助，制定为期 36 个月的租赁合同，旨在帮助 IT 提供商避免前期现金支出、降低总体客户成本、为额外服务提供资金、扩大参与度和深化持续的业务关系。
IBM 全球融资部 签订了为期 36 个月的租赁合同，承担了设备的所有权，并在客户期望的时间内按计划退出合同。
作为多品牌提供商，CDW 与顶级 IT 公司合作，提供当今商业、政府、教育和医疗保健领导者所需的技术解决方案。该组织是 IBM 白金业务合作伙伴，提供涵盖整个 IBM 产品组合的产品和服务，并拥有一支专门的专家团队，与现场 IBM 代表密切合作，以满足客户不断变化的需求。
2017 年，一位娱乐和游戏行业的客户向 CDW 提出了独特的挑战。该游戏提供商需要投资新技术，但面临预算限制，无法在当前财政年度内进行计划外购买。CDW IBM 软件实践经理 Michael Thies 表示：“客户无法在 2017 年拥有这些资产，但这些设备在年底后将无法使用，因此确实存在第 22 条军规。”
为了更好地了解游戏公司的需求并帮助构建融资解决方案，CDW 聘请了 IBM 全球融资部。“客户提出的第一件事是没有可用的预算，”蒂斯说。 “这立即促使我们开始创造性地思考，并说道：‘我们与 IBM 全球融资部建立了合作伙伴关系。我们开始对话怎么样？”
在与客户的讨论中，CDW 和 IBM 全球融资团队发现该组织仅计划使用该技术平台三年。IBM 全球融资部资源建议签订 36 个月的租赁合同，将资产的所有权转移给 IBM 全球融资部，从而使客户能够避免预付现金支出，并在所需的时间内提供预定的退出。
该游戏提供商对融资结构感到满意，因此与 CDW 签署了拟议的解决方案。“这是一次巨大的胜利，”蒂斯说。 “这是我们与这个特定客户所做的事情的扩展，并最终帮助我们建立了更好的关系。”
IBM 全球融资部帮助 CDW 在给定的时间内提供了客户所需的技术解决方案 ，并 制定了一项协议，使该游戏公司能够获得额外的 IBM 服务。IBM 全球融资部承担了合同第二年和第三年提供的服务的前期成本，扩大了客户解决方案的初始范围，同时将 CDW 的销售规模增加了 32%。
此外，通过三年的租约，游戏提供商支付的费用比直接购买相同产品和服务的费用低 15%。通过将付款分摊到 36 个月内，融资结构还可以释放资金，让企业可以投资其他领域。
IBM 全球融资合作伙伴关系为 CDW 提供了与客户互动的关键资源。“当我们与 IBM 全球融资部合作时，我们的客户将我们视为更有价值的业务合作伙伴，”Thies 说道。 “这是一个很棒的工具，我们可以添加它来进行更深入的对话，尤其是与首席财务官的对话。”
CDW 还对其与 IBM 全球融资部合作提供的持续教育表示赞赏。IBM 全球融资资源定期提供现场培训和指导，帮助 CDW 卖家及时了解战略融资结构。“IBM 全球融资部是每个 IBM 业务合作伙伴都需要研究的资源，”Thies 总结道。“它帮助我们的业务取得了巨大的增长。”
© Copyright IBM Corporation 2018. IBM 公司，IBM 全球融资部，New Orchard Road, Armonk, NY 10504
美国出品，2021 年 9 月。
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