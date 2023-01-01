“我们发现，IBM watsonx.ai 振奋人心，尤其是对政府而言。IBM® Watson 面向组件的架构具备支持在“本地部署”环境中应用 AI 的潜力，从而满足对政府使用 AI 至关重要的 Schrems II 和 GDPR 要求。因此，我们已采取初步措施，与部分政府客户密切合作，测试 IBM AI 技术，并将其与我们的 F2 政府平台集成。”

Per Tejs Knudsen

CEO

cBrain

