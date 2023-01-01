“我们发现，IBM watsonx.ai 振奋人心，尤其是对政府而言。IBM® Watson 面向组件的架构具备支持在“本地部署”环境中应用 AI 的潜力，从而满足对政府使用 AI 至关重要的 Schrems II 和 GDPR 要求。因此，我们已采取初步措施，与部分政府客户密切合作，测试 IBM AI 技术，并将其与我们的 F2 政府平台集成。”
Per Tejs Knudsen
CEO
cBrain
cBrain（链接位于 ibm.com 站外）帮助政府组织通过数字化转型建立信任和可持续发展的社会。cBrain 是一家具备坚实理论基础的软件工程公司。公司通过业务和知识流程的数字化改造，帮助创造可衡量的效率改进。
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美国出品。2023 年 7 月
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