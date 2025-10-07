面对这些挑战，Catchpoint 与 IBM 合作部署了稳健灵活的 DNS 解决方案——IBM NS1 Connect。这一决策基于平台卓越的全球 DNS 性能及高并发流量可靠处理能力等关键因素。

Catchpoint 迁移至 NS1 Connect 的过程平稳高效，实操式入驻方案未对运营造成明显中断。该公司采用双实例配置，结合解决方案的托管与共享服务，确保即使在使用Web应用防火墙 (WAF) 和内容分发网络 (CDN) 时仍保持冗余性与可靠性。通过 NS1 Connect API 实现基础设施资产跟踪集成，进一步简化了运营流程。此外，该服务完全满足了 Catchpoint 对数据测量的所有要求。

Catchpoint 还通过过滤器链与专用 DNS 服务成功实施流量调度，这一举措被证明极具价值，显著提升了 IPM 平台的响应速度与弹性。

该方案不仅强化了系统容错能力，更使 Catchpoint 未来可运用自身监测数据实现智能流量调度。