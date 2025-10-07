Catchpoint 借力 IBM NS1 Connect 实现 DNS 战略转型
众多全球大型组织依赖 Catchpoint 提供互联网性能监测 (IPM) 服务。为支撑其拥有数千台设备、覆盖 100 多个国家的全球最大监测网络，公司需要高性能、高可用的域名系统 (DNS) 服务来确保全球遥测数据准确采集，并在问题出现时及时通知客户。
然而，其原 DNS 服务商曾遭遇严重的分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击与多次系统中断，这直接影响了 Catchpoint 向客户提供可靠服务的能力，动摇了其作为互联网性能权威监测机构的公信力。这一事件成为 Catchpoint 的重要转折点。企业不能再让客户信任承受故障系统的风险。
Catchpoint 需要一种能最大限度减少运维摩擦、与现有基础设施无缝集成，并能防止 DNS 查询重试导致数据丢失的解决方案。此刻，必须重新审视 DNS 战略，同时保障速度与可靠性。
面对这些挑战，Catchpoint 与 IBM 合作部署了稳健灵活的 DNS 解决方案——IBM NS1 Connect。这一决策基于平台卓越的全球 DNS 性能及高并发流量可靠处理能力等关键因素。
Catchpoint 迁移至 NS1 Connect 的过程平稳高效，实操式入驻方案未对运营造成明显中断。该公司采用双实例配置，结合解决方案的托管与共享服务，确保即使在使用Web应用防火墙 (WAF) 和内容分发网络 (CDN) 时仍保持冗余性与可靠性。通过 NS1 Connect API 实现基础设施资产跟踪集成，进一步简化了运营流程。此外，该服务完全满足了 Catchpoint 对数据测量的所有要求。
Catchpoint 还通过过滤器链与专用 DNS 服务成功实施流量调度，这一举措被证明极具价值，显著提升了 IPM 平台的响应速度与弹性。
该方案不仅强化了系统容错能力，更使 Catchpoint 未来可运用自身监测数据实现智能流量调度。
部署 NS1 Connect 后，Catchpoint 在速度、韧性和灵活性方面获得显著提升——这对依赖实时性能数据的企业至关重要。与 IBM 的合作助力 Catchpoint 强化数字基础设施，确保持续的最优性能与可靠性。
如今，该公司能以更高成本效益和运营效率为客户提供优质服务。NS1 Connect 拥有多样化基础设施，支持在一级数据中心、云环境或其他实例中灵活部署。嵌入过滤器链的健康检查机制能确保 DNS 响应始终指向可用服务，从而降低停机风险并优化客户体验。
此外，与 IBM 的合作伙伴关系为 Catchpoint 的持续数字化转型注入动力，使其具备适应互联网性能监测领域未来挑战与机遇所需的敏捷性和扩展性。
