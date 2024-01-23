Cabify

有效支持快速扩张，同时让开发人员专注于核心业务

Cabify 利用 IBM Cloudant 的开放性和灵活性来无缝传输其 CouchDB 数据并利用 Cloudant 作为其中央数据层。
商业挑战故事

Cabify 使用 Cloudant 所基于的开源数据库 Apache CouchDB 初步构建其应用程序。然而，他们在可扩展性和性能方面遇到了瓶颈。由于他们当前还希望大幅扩展业务，因此需要一个能够随着用户和新领域增加而扩展的数据库解决方案。这一事实更加突现了这一需求。
变革

通过迁移到 IBM® Cloudant®（即为云端构建的 NoSQL 数据库即服务平台），Cabify 获得了灵活、高度可扩展的数据管理层，支持其增长目标。
Cloudant 使我们能够持续成长，而不必担心我们的数据库和我们存储的数据。 Sam Lown Chief Technology Officer Cabify
优势

Cabify 借助云端的强大功能和灵活性以及每月按需付费的计费方式，从对其业务至关重要的大数据中获取洞察。此外，Cloudant 的完全受管服务使 Cabify 能够避免在数据库管理员上花费额外的开销。通过部署 Cloudant，该公司能够有效地支持其快速扩张，同时利用该服务，其开发人员能够持续专注于其核心业务。
解决方案组件 Cloudant NoSQLDB
法律

© 版权所有 IBM Corporation 2016，IBM Corporation, 1 New Orchard Road, Armonk, NY 10504 USA。美国出品，2016 年 3 月。IBM、IBM 徽标、ibm.com、IBM SPSS Modeler 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。以下网址的 “Copyright and trademark information” 部分中包含了最新的 IBM 商标列表：ibm.com/legal/us/en/copytrade.shtml。Cloudant® 是 IBM 公司 Cloudant, Inc. 的注册商标。本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。