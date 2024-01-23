Cabify 使用 Cloudant 所基于的开源数据库 Apache CouchDB 初步构建其应用程序。然而，他们在可扩展性和性能方面遇到了瓶颈。由于他们当前还希望大幅扩展业务，因此需要一个能够随着用户和新领域增加而扩展的数据库解决方案。这一事实更加突现了这一需求。