Cabify 利用 IBM Cloudant 的开放性和灵活性来无缝传输其 CouchDB 数据并利用 Cloudant 作为其中央数据层。
Cabify 使用 Cloudant 所基于的开源数据库 Apache CouchDB 初步构建其应用程序。然而，他们在可扩展性和性能方面遇到了瓶颈。由于他们当前还希望大幅扩展业务，因此需要一个能够随着用户和新领域增加而扩展的数据库解决方案。这一事实更加突现了这一需求。
© 版权所有 IBM Corporation 2016，IBM Corporation, 1 New Orchard Road, Armonk, NY 10504 USA。美国出品，2016 年 3 月。IBM、IBM 徽标、ibm.com、IBM SPSS Modeler 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。以下网址的 “Copyright and trademark information” 部分中包含了最新的 IBM 商标列表：ibm.com/legal/us/en/copytrade.shtml。Cloudant® 是 IBM 公司 Cloudant, Inc. 的注册商标。本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。