BORICA 如何利用 IBM Safer Payments 保护保加利亚的支付生态系统
保加利亚的国家支付运营商 BORICA AD 负责处理大量卡片与数字交易，其业务涵盖发行与收单机构。随着欺诈攻击变得更快、更自动化且跨越不同渠道，基于规则的传统控制措施已捉襟见肘。
如何在几毫秒内阻止复杂的欺诈行为，同时又不影响合法交易？
BORICA 面临越来越大的欺诈压力、不断提高的客户期望，以及通过亚 10 毫秒级的决策来保护国家支付基础设施的需求。误报可能会导致客户摩擦，而错过欺诈则意味着会引发财务与声誉风险。为保持弹性，BORICA 需要一个可扩展的实时防欺诈平台，而该平台需能适应不断变化的攻击模式而不影响性能。
BORICA 与 IBM 及实施合作伙伴 IBS 开展合作，对其国家级欺诈预防架构进行现代化改造。它们共同部署了 IBM Safer Payments 以作为一个集中式多租户平台，来用实时行为风险评分取代旧版批量处理系统。
IBM Safer Payments 提供内存中处理、机器学习驱动型检测和水平可扩展性，以支持大容量交易监控。IBS 将该平台直接集成到 BORICA 的支付工作流中，从而实现了覆盖参与银行及 PSP 的实时决策。
该部署将欺诈监控从零散的机构级控制措施转变为共享的全国性服务模式。手动规则更新和延迟审查被自动化实时评分和集中风险治理所取代。
借助 IBM Safer Payments，BORICA 现可实时保护 70% 以上的国内卡片交易，从而在全国共享平台上为 16 家以上的银行及支付服务提供商提供支持。该系统能以亚 10 毫秒的延迟来处理每秒 4,000 多笔交易，从而实现了参与机构间一致的欺诈与反洗钱控制措施。过往分散的批量处理流程，如今已实现集中化、自动化和行为风险驱动化。BORICA 可扩大跨机构欺诈预防规模，将覆盖范围扩展到即时支付和数字渠道，并更快地适应新出现的威胁。IBM 和 IBS 将继续支持 BORICA 的扩张，从而增强保加利亚未来的国家支付弹性。
BORICA AD 是保加利亚的国家支付中转机构，它成立于 35 年前，总部则设在索非亚。BORICA 由 19 家银行共同持有，负责运营全国的支付基础设施，从而为银行、支付机构和公共部门提供卡片服务、即时支付、SWIFT 机构服务以及 Mastercard 与 Visa 的第三方处理服务。
IBM Safer Payments 是一个先进的实时欺诈检测平台，它利用机器学习和行为分析来识别并防止跨支付渠道的欺诈交易。它专为高吞吐量环境而构建，可提供亚毫秒级决策、水平可扩展性与多租户部署功能。该平台有助于金融机构和支付处理商集中防范欺诈、快速适应新出现的威胁并减少误报，同时保持无缝的客户体验。
