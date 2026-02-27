保加利亚的国家支付运营商 BORICA AD 负责处理大量卡片与数字交易，其业务涵盖发行与收单机构。随着欺诈攻击变得更快、更自动化且跨越不同渠道，基于规则的传统控制措施已捉襟见肘。

如何在几毫秒内阻止复杂的欺诈行为，同时又不影响合法交易？

BORICA 面临越来越大的欺诈压力、不断提高的客户期望，以及通过亚 10 毫秒级的决策来保护国家支付基础设施的需求。误报可能会导致客户摩擦，而错过欺诈则意味着会引发财务与声誉风险。为保持弹性，BORICA 需要一个可扩展的实时防欺诈平台，而该平台需能适应不断变化的攻击模式而不影响性能。