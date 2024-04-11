IBM Safer Payments

保护所有非现金支付免遭欺诈

利用生成式 AI 智斗欺诈者 IBM® Safer Payments 可帮助您创建自定义、用户友好的决策模型，以便您可以更快地适应新出现的威胁，并以更快的速度和更高的准确性检测欺诈行为，而无需依赖供应商或数据科学家。 IBM Safer Payments 通过提供持续监控业务绩效并适应新兴和修改的欺诈模式所需的分析和模拟工具，显著加速了建模优化。
优势 实现高性能结果

在部署我们的解决方案后，客户实现了高检出率和极低误报率。

 为欺诈管理注入敏捷性

构建、测试、验证和部署机器学习模型的时间从数月缩短至几天，并且无需依赖供应商。

 经过生产验证

每秒监控数千笔付款。企业级解决方案可提供 99.999% 的可用性和高吞吐量。

 开源数据科学

利用开放平台导入检测模型、模型组件和 IP，同时使用丰富的界面构建新模型。
加入人工智能革命 IBM Safer Payments 会针对您的数据和您最常遇到的威胁推荐最佳决策模型，同时持续监控业务绩效，适应不断翻新的欺诈模式。 新一代方法

支持运用来自任何供应商或开放式源代码的任何数据科学、机器学习或人工智能技术打击欺诈者，让您以智取胜。

 全渠道解决方案

包括针对银行卡、网上银行和实时支付的特定保护功能。收集所有渠道的行为和付款流程资料，以减少误报和欺诈造成的损失。

 可自由配置

IBM Safer Payments 中的所有内容都可以轻松配置。完全适应客户数据模型。新的数据馈送可以在几分钟内完成配置。

 自携模型

使用自己喜欢的工具构建神经网络、随机森林、决策树和回归模型。将不同类型的模型组合成整体，以便充分利用每种建模技术的优点。

 内存 NoSQL 数据库

采用专门打造的双访问数据库技术，提供每秒数千笔交易的峰值性能，可在商用硬件和任何云环境中运行。

使用方法

防范实时支付欺诈 犯罪分子会精心设计支付陷阱，然后通过骡子账户进行“拆分洗钱”，以掩盖资金流向。IBM Safer Payments 会收集每个付款发起方和受益方的历史付款资料，包括支付和收款资料。
模型工厂 为实现最佳数据科学技术组合，我们打造了“模型工厂”这个概念，支持 IBM Safer Payments 用户根据自己遇到的欺诈问题选择最适合的技术组合。
网上银行和移动银行 IBM Safer Payments 使用的数据来自实际在线银行和移动银行会话。内置设备 ID 功能、设备行为分析、设备信誉数据库和生物特征参数识别，这些功能可增强该渠道。
利用开源数据科学 IBM Safer Payments 是目前市场上最开放的防支付欺诈数据科学平台。以可移植的 PMML 格式导出和导入模型，并将模型或特征提取采集为 Python 代码。
多租户和多渠道 IBM Safer Payments 提供分层多租户模式，可有效管理数百个租户，并且可为每个租户提供定制服务。继承功能可以维护中心模型和配置。
客户成功案例 FIS

FIS 通过融入 AI 和情报工作流程来打击金融犯罪和欺诈。

 STET

自 2014 年以来，National Payment Switch 减少的诈骗总额已超过 10 亿欧元。

 Indue

Indue 重塑了其在澳大利亚互助领域的金融犯罪服务。

 SIBS

欧洲支付交换系统因欺诈遭受的损失减少了 70％，误报率低于 1:3。

 新西兰银行 (Bank of New Zealand)

了解这家银行如何提供跨渠道欺诈防护，从而实现顺畅、更安全的支付体验。

客户评论

借助 IBM Safer Payments，我们每年可将法国的银行卡诈骗金额减少超过 1.15 亿美元 Rodolphe Meyer CIO STET 面对这一“P2P”挑战，再加上我们团队迫切需要实现实时决策并提高灵活性，我们发现 IBM Safer Payments 超出了我们的预期 Norman Marraccini 零售数字支付、ACH 和实时支付业务线总经理 FIS 我们发现使用 IBM Safer Payments 有三大优势：误报率降低了 20%；规则更改速度比传统平台快 90%；可以在一个系统中管理所有支付渠道 Dave Hemingway 集团执行总裁，产品与营销 Indue
2020 年 Risk.net 亚洲风险大奖 IBM Safer Payments 荣获年度欺诈检测和预防产品奖。 阅读博客
特色资源 IBM Safer Payments 解决方案简介

了解诈骗犯如何骗过落后的反欺诈系统，从支付渠道窃取到更多资金并削弱信心。现在是时候采取更有效的方法了。

 保护所有支付渠道免遭欺诈

了解业界首个真正的支付处理认知欺诈预防解决方案，该解决方案可以保护世界上一些最复杂的支付组合。

 IBM Safer Payments 的技术背景

了解有关 IBM Safer Payments 架构、技术和扩展注意事项的更多信息。

 Forrester Total Economic Impact™（总体经济影响）

了解 Forrester 如何通过客户访谈和数据聚合来确定 IBM Safer Payments 的三年财务影响。

 诈骗手段不断翻新

了解欺诈者如何利用日益复杂高效的方法攻击电子支付领域。
更多资源

视频

保护加拿大境内的支付安全

了解如何防范实时支付欺诈。

Watch now (14:55)

企业风险和欺诈检测

观看与新西兰银行 (Bank of New Zealand) 的炉边谈话，了解如何防范支付欺诈。

Watch the video (27:59)

通过 ISW 和 ASL 为澳大利亚企业提供支持

澳大利亚的 IBM 合作伙伴分享 IBM Safer Payments 如何为各种规模的企业提供支付安全保护。

Watch now (13:39)

博客

IBM Watson 为 Borgun 的全球增长提供支持

了解冰岛第一家发卡和收单机构为何选择 IBM Safer Payments，以及如何用它来实现欺诈风险运营的 360 度全方位监控和全球范围内的增长和扩张。

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STET - 法国国家支付交换系统

了解如何在不到 10 毫秒的时间内对每笔交易进行分析和欺诈评分，从而将每年欺诈造成的损失减少 2.3 亿美元，并实现 1:1 的误报率。

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IBM Safer Payments 帮助 Indue 阻止实时支付欺诈

了解澳大利亚的实时支付系统 New Payments Platform (NPP) 如何使用 IBM Safer Payments 将误报率降低 20%，并将规则更改速度提高 90%。

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Banco Inter 利用 IBM AI 防范支付欺诈

了解巴西第一家全数字银行为何选择 IBM Safer Payments，以及如何用它来实现快速扩张，并确保客户在全球各地都能安全、高效、顺畅地进行支付。

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成功案例

新西兰银行 (Bank of New Zealand)

了解新西兰领先的银行如何使用 IBM Safer Payments 提供跨渠道欺诈防护，为客户提供顺畅、更安全的支付体验。

See how they did it

FIS

了解将 IBM Safer Payments 集成到 FIS 的 P2P 支付产品中如何使欺诈损失减少 72%，误报下降 90%。

See how they did it

卡塔尔国际伊斯兰银行 (Qatar International Islamic Bank)

了解卡塔尔的领先银行如何使用 IBM Safer Payments 为客户提供跨渠道欺诈预防服务，确保实现创新且积极的客户体验。

See how they did it

SIBS

了解欧洲领先的支付交换系统如何使用 IBM Safer Payments 进行客户支付分析，从而将欺诈造成的损失减少 70%，并实现低于 1:3 的误报率。

See how they did it

Volt

了解澳大利亚新型银行 Volt 如何将 IBM Safer Payments 集成到其网上银行平台中，为客户提供更加流畅安全的银行体验。

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报告

Forrester Total Economic Impact™（总体经济影响）报告

了解 IBM Safer Payments 带来的成本节约和业务优势。

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