在部署我们的解决方案后，客户实现了高检出率和极低误报率。
构建、测试、验证和部署机器学习模型的时间从数月缩短至几天，并且无需依赖供应商。
每秒监控数千笔付款。企业级解决方案可提供 99.999% 的可用性和高吞吐量。
利用开放平台导入检测模型、模型组件和 IP，同时使用丰富的界面构建新模型。
支持运用来自任何供应商或开放式源代码的任何数据科学、机器学习或人工智能技术打击欺诈者，让您以智取胜。
包括针对银行卡、网上银行和实时支付的特定保护功能。收集所有渠道的行为和付款流程资料，以减少误报和欺诈造成的损失。
IBM Safer Payments 中的所有内容都可以轻松配置。完全适应客户数据模型。新的数据馈送可以在几分钟内完成配置。
使用自己喜欢的工具构建神经网络、随机森林、决策树和回归模型。将不同类型的模型组合成整体，以便充分利用每种建模技术的优点。
采用专门打造的双访问数据库技术，提供每秒数千笔交易的峰值性能，可在商用硬件和任何云环境中运行。
FIS 通过融入 AI 和情报工作流程来打击金融犯罪和欺诈。
自 2014 年以来，National Payment Switch 减少的诈骗总额已超过 10 亿欧元。
Indue 重塑了其在澳大利亚互助领域的金融犯罪服务。
欧洲支付交换系统因欺诈遭受的损失减少了 70％，误报率低于 1:3。
了解这家银行如何提供跨渠道欺诈防护，从而实现顺畅、更安全的支付体验。
了解诈骗犯如何骗过落后的反欺诈系统，从支付渠道窃取到更多资金并削弱信心。现在是时候采取更有效的方法了。
了解业界首个真正的支付处理认知欺诈预防解决方案，该解决方案可以保护世界上一些最复杂的支付组合。
了解有关 IBM Safer Payments 架构、技术和扩展注意事项的更多信息。
了解 Forrester 如何通过客户访谈和数据聚合来确定 IBM Safer Payments 的三年财务影响。
了解欺诈者如何利用日益复杂高效的方法攻击电子支付领域。
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视频
保护加拿大境内的支付安全
了解如何防范实时支付欺诈。
企业风险和欺诈检测
观看与新西兰银行 (Bank of New Zealand) 的炉边谈话，了解如何防范支付欺诈。
通过 ISW 和 ASL 为澳大利亚企业提供支持
澳大利亚的 IBM 合作伙伴分享 IBM Safer Payments 如何为各种规模的企业提供支付安全保护。
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博客
IBM Watson 为 Borgun 的全球增长提供支持
了解冰岛第一家发卡和收单机构为何选择 IBM Safer Payments，以及如何用它来实现欺诈风险运营的 360 度全方位监控和全球范围内的增长和扩张。
STET - 法国国家支付交换系统
了解如何在不到 10 毫秒的时间内对每笔交易进行分析和欺诈评分，从而将每年欺诈造成的损失减少 2.3 亿美元，并实现 1:1 的误报率。
IBM Safer Payments 帮助 Indue 阻止实时支付欺诈
了解澳大利亚的实时支付系统 New Payments Platform (NPP) 如何使用 IBM Safer Payments 将误报率降低 20%，并将规则更改速度提高 90%。
Banco Inter 利用 IBM AI 防范支付欺诈
了解巴西第一家全数字银行为何选择 IBM Safer Payments，以及如何用它来实现快速扩张，并确保客户在全球各地都能安全、高效、顺畅地进行支付。
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成功案例
新西兰银行 (Bank of New Zealand)
了解新西兰领先的银行如何使用 IBM Safer Payments 提供跨渠道欺诈防护，为客户提供顺畅、更安全的支付体验。
FIS
了解将 IBM Safer Payments 集成到 FIS 的 P2P 支付产品中如何使欺诈损失减少 72%，误报下降 90%。
卡塔尔国际伊斯兰银行 (Qatar International Islamic Bank)
了解卡塔尔的领先银行如何使用 IBM Safer Payments 为客户提供跨渠道欺诈预防服务，确保实现创新且积极的客户体验。
SIBS
了解欧洲领先的支付交换系统如何使用 IBM Safer Payments 进行客户支付分析，从而将欺诈造成的损失减少 70%，并实现低于 1:3 的误报率。
Volt
了解澳大利亚新型银行 Volt 如何将 IBM Safer Payments 集成到其网上银行平台中，为客户提供更加流畅安全的银行体验。
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报告
Forrester Total Economic Impact™（总体经济影响）报告
了解 IBM Safer Payments 带来的成本节约和业务优势。