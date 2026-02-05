Bequeathed 的使命是确保每个人在生命终结时都制定了相关计划，从而保护他们的遗产并为其生后人提供支持。Bequeathed 的在线服务允许任何人免费创建基本遗嘱，或联系某一专家以获得个性化的付费支持。该公司与慈善机构合作，鼓励人们将遗产捐赠赠予他们关心的事业，且迄今已筹集了 1 亿英镑的承诺捐款。

Bequeathed 开发了一个具有复杂逻辑引擎的专家系统，而它旨在提供与亲自拜访律师事务所一样强大的法律建议和保护措施。然而，在收集所需信息时，调查表可能会让用户感觉迟缓且重复。

“很多在线遗嘱提供商都提供了出色的用户体验，但它们不会提供人们需要的法律建议”，Bequeathed 创始人 Jonathan Brewer 首先说道。"我们认为，确保消费者获得法律咨询非常重要，因为有些事他们可能没有考虑到，而这些事会影响到他们的受益人。长久以来，我们的职责就是消除订立遗嘱的障碍；我们意识到，我们需要让这一体验更加便捷，同时保持我们系统的先进性。”

与此同时，作为其增长战略的一部分，Bequeathed 看到了将其系统扩展到面向律师事务所的“软件即服务 (SaaS)”产品的机会。

Brewer 解释道：“近年来，我们看到了消费者行为的重大转变—在英国，约有 20% 的人群现在打算在网上订立他们的下一份遗嘱。”“但律师事务所往往对采用新技术非常谨慎。我们希望能帮助律师找到这些消费者的出处，也就是线上。”