Bequeathed 与 Prolifics 开展合作，以使用 IBM watsonx 技术来开发创新的 AI 遗嘱撰写服务
Bequeathed 的使命是确保每个人在生命终结时都制定了相关计划，从而保护他们的遗产并为其生后人提供支持。Bequeathed 的在线服务允许任何人免费创建基本遗嘱，或联系某一专家以获得个性化的付费支持。该公司与慈善机构合作，鼓励人们将遗产捐赠赠予他们关心的事业，且迄今已筹集了 1 亿英镑的承诺捐款。
Bequeathed 开发了一个具有复杂逻辑引擎的专家系统，而它旨在提供与亲自拜访律师事务所一样强大的法律建议和保护措施。然而，在收集所需信息时，调查表可能会让用户感觉迟缓且重复。
“很多在线遗嘱提供商都提供了出色的用户体验，但它们不会提供人们需要的法律建议”，Bequeathed 创始人 Jonathan Brewer 首先说道。"我们认为，确保消费者获得法律咨询非常重要，因为有些事他们可能没有考虑到，而这些事会影响到他们的受益人。长久以来，我们的职责就是消除订立遗嘱的障碍；我们意识到，我们需要让这一体验更加便捷，同时保持我们系统的先进性。”
与此同时，作为其增长战略的一部分，Bequeathed 看到了将其系统扩展到面向律师事务所的“软件即服务 (SaaS)”产品的机会。
Brewer 解释道：“近年来，我们看到了消费者行为的重大转变—在英国，约有 20% 的人群现在打算在网上订立他们的下一份遗嘱。”“但律师事务所往往对采用新技术非常谨慎。我们希望能帮助律师找到这些消费者的出处，也就是线上。”
Bequeathed 联系了其信赖的技术合作伙伴 Prolifics（负责开发并维护原来的在线系统）以便启动转型项目，从而提供名为 MyIntent 的新产品。IBM 白金级合作伙伴 Prolifics 提出了一个使用 IBM watsonx.ai AI 开发工作平台来构建的解决方案。该 IBM 解决方案旨在通过嵌入式防护措施和透明的技术来满足法律行业的严格监管要求。
“我们已拥有一个久经验证的系统，该系统在 8 年内根据 50,000 名注册用户的意见来开发，并由律师进行了审查”，Brewer 评论道。“对我们来说，不丧失对底层决策流程准确性的信心非常重要；IBM watsonx 向我们保证，我们能完全掌控该 AI 模型。”
通过在三个月的时间里开展密切合作，Prolifics 帮助 Bequeathed 将 watsonx.ai 技术集成到其平台中以提供 MyIntent，并添加了一个 AI 聊天机器人和一个响应迅速的直观界面。该平台托管在位于英国的 Amazon Web Services (AWS) 实例上，可支持实现高性能和可扩展性，同时始终将合规性和安全性作为此项目的核心。
“Prolifics 始终了解我们的业务案例，以及我们的客户和用户都是谁”，Brewer 表示。“当您使用新技术时，对提供商保持一定程度的信任来降低风险会非常重要。”
通过将 watsonx.ai 集成到 MyIntent，Bequeathed 可以自信地满足不断增长的在线遗嘱撰写服务需求，同时保持个性化的服务方式。消费者可使用自然口语语言向聊天机器人快速轻松地传达相关信息。如此，向用户提出的问题平均减少了 30%，从而提高了用户完成在线遗嘱面试的积极性。
与此同时，采用 AI 技术还有助于提高遗嘱撰写服务的可扩展性和成本效益，而 Bequeathed 的内部法律团队对此深有体会。通过使用 MyIntent 系统来收集相关说明、起草文件并为客户提供服务，每位律师每年可服务 624 名新的私人客户，而该数字是使用传统法律方法可实现目标的 2 倍以上。
“通过使用 IBM watsonx 技术，律师可在线为潜在客户提供拜访其办公室所获得的同等高质量体验和建议”，Brewer 总结道。“我们迫不及待地想看看如何扩大 AI 的应用；例如，提高遗嘱信托和持久授权书的转化率。”
Bequeathed 成立于 2017 年，它与慈善、法律和殡葬领域的合作伙伴携手合作，提供在线遗嘱撰写服务，并鼓励人们在遗嘱中将馈赠赠予慈善机构。Bequeathed 通过其在线服务 MyIntent 提供指导、实用工具和法律建议，从而帮助人们规划未来和应对亲人离世。
Prolifics 是一家数字工程与咨询公司，拥有超过 45 年的从业经验，可帮助其客户驾驭和加快数字化转型之旅。Prolifics 专注于 AI、自动化、网络安全等领域，且始终身居创新前沿，以帮助企业解锁其全部潜能。
