为解决这家电池制造商面临的全球性挑战，身为 IBM 金牌合作伙伴的数途科技部署了 IBM® Maximo Application Suite，这是一个 AI 驱动式资产生命周期管理平台。经过严格的全球评估，数途科技最终选择了 IBM® Maximo Application Suite，因为它能适应复杂的工业环境并拥有强大的生态系统。

数途科技组建了一个全球团队，以便共同设计和实施一个涵盖所有运营层面（从资本周转和预测性维护到人才技能提升）的智能资产平台。最终，设备管理、物联网 (IoT) 监控和人工智能驱动式洞察分析的无缝整合实现了与客户战略重点的高度契合。

数途科技的协作方法通过构建一个能支持多语言、多币种和多地点部署的系统解决了分散运营的问题。该合作伙伴充分利用 IBM® Assist 与远程专家系统来加快诊断，同时建立数字化人才培训基础设施以确保可持续发展。这一重大转型为智能运营树立了新基准，并实现了从被动式维护向预测计划的转变。