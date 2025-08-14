数途科技的解决方案基于 IBM® Maximo，而它有助于降低成本、简化维护并扩展全球运营规模。
随着领先汽车电池制造商扩大其全球足迹，其运营工作的复杂性也随之上升。该公司需要一种面向未来的方式来优化其资产利用率，同时遵守各地区严苛的质量标准。三大紧迫挑战随之出现：资产运营成本增加、生产复杂性激增以及各设施中分散的数据和流程。
为保持竞争力，该公司寻求一种能统一不同系统、消除数据孤岛、简化维护运营并改善成本控制的解决方案。其现有做法严重依赖手动流程，从而导致效率低下、可见性有限以及跨不同地域的不一致标准。其目标十分明确：充分利用数字化转型，构建一个集成式智能资产管理平台，而该平台可在全球范围内扩展，同时还能提高响应能力、生产力和人才发展水平。
为解决这家电池制造商面临的全球性挑战，身为 IBM 金牌合作伙伴的数途科技部署了 IBM® Maximo Application Suite，这是一个 AI 驱动式资产生命周期管理平台。经过严格的全球评估，数途科技最终选择了 IBM® Maximo Application Suite，因为它能适应复杂的工业环境并拥有强大的生态系统。
数途科技组建了一个全球团队，以便共同设计和实施一个涵盖所有运营层面（从资本周转和预测性维护到人才技能提升）的智能资产平台。最终，设备管理、物联网 (IoT) 监控和人工智能驱动式洞察分析的无缝整合实现了与客户战略重点的高度契合。
数途科技的协作方法通过构建一个能支持多语言、多币种和多地点部署的系统解决了分散运营的问题。该合作伙伴充分利用 IBM® Assist 与远程专家系统来加快诊断，同时建立数字化人才培训基础设施以确保可持续发展。这一重大转型为智能运营树立了新基准，并实现了从被动式维护向预测计划的转变。
新平台的上线标志着客户从传统资产管理向数字资产管理全面转型迈出了关键一步。该举措预计将在五年内实现超过 450% 的投资回报率 (ROI)，其巨大价值和长期影响由此可见一斑。
同时，该项目有望提供多维度的优点，具体则体现在以下关键绩效指标 (KPI) 中：
除上述可量化的收益之外，该客户还准备进行重大的文化变革。数据和洞察分析将驱动各层级的决策，从而促进全球团队间的协作，并通过针对性的培训计划来提升内部能力。
从总部到生产一线，数字智能和运营弹性将构成可持续增长的重要基础。这一举措不仅可让客户实现资产管理战略的现代化，还可树立新的行业标准，从而展示中国企业如何以 AI 和混合云为核心来扩展全球运营。
北京数途科技有限公司是一家领先的企业资产管理 (EAM) 解决方案提供商，其总部位于中国北京。该公司致力于为需要高效智能维护系统的行业（包括汽车、制造业和工业领域）提供先进的技术解决方案。
数途科技成立于 2006 年，现已成为该领域的知名企业，同时高度专注于将 AI、IoT 与增强现实 (AR) 技术融入维护工作流程。该公司为各类客户提供服务，以提高运营效率，帮助组织优化资产管理。数途科技拥有一支由 100 多名员工组成的团队，以致力于持续推动创新，并改变全球企业的传统维护实践。
IBM® Maximo 可通过人工智能驱动式功能来帮助组织优化其资产管理流程，从而提高效率、减少停机时间并确保跨行业的可持续发展。
