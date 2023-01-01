“IBM 和 BBVA 不久前讨论了生成式 AI 概念。我们都对这项技术的前景深信不疑，于是迅速组建了团队着手研究。这给我们带来了巨大的收获。除了让我们提前了解这项技术的重要性以外，更重要的是，它让我们能够为即将到来的发展做好充分准备。



对生成式 AI 的探索，让 BBVA 发生了深刻的变革。通过与 IBM 密切合作，我们掌握了高级分析、机器学习和现在的生成式人工智能的力量。这种范式转变从根本上改变了我们对 AI 技术的应用方式。它不是简单的即插即用，而是一种协作下的精工细作，是对模型的精细调校，也是释放我们组织潜力的途径。与 IBM 的合作至关重要，他们的专业知识和我们共同的愿景帮助我们在这条转型之路上驰骋。与深谙模型的业务团队一起工作也非常重要，这是我们合作成功的关键因素。”



Ricardo Martín Manjón

全球数据主管

BBVA



