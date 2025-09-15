Banco do Brasil 通过负责任的 AI 和道德监督引领创新

IBM 和 EY 赋能人工智能治理，转变机构信任

办公室环境中坐在办公桌前使用笔记本电脑的人
应对监管合规性和合乎道德的 AI 的复杂性

作为拉丁美洲历史最悠久的银行，Banco do Brasil 长期以来在塑造该地区的金融环境方面发挥了至关重要的作用。该银行秉承创新精神并致力于服务公众利益，在银行自动化、数字服务和 AI 方面取得开创性进展，并因此受到认可。

巴西银行秉承创新传统，对 AI 日益增长的影响力作出了积极回应，认为其不是有待观察的机会，而是当务之急。作为一家肩负监管职责和公共使命的公共金融机构，该银行需要一项明确的战略，来以负责任、透明的方式大规模使用 AI。

随着 AI 在银行关键职能领域的快速应用，他们面临着与信任、问责和监管合规相关的日益严峻的挑战。
Banco do Brasil 已有 200 多年的历史，在巴西人的生活中发挥着核心作用。对我们来说，AI 并不会取代人类，而是通过自动执行任务来释放人们的潜力。但这只有在正确的结构、文化，最重要的是，适当的治理之下才有可能。
Rafael Rovani 人工智能主管 巴西银行
建立控制和信任的统一 AI 治理体系

为应对日益增加的挑战，Banco do Brasil 聘请值得信赖的合作伙伴 EY 和 IBM 来共同改进其治理模型。认识到这一转型的重要性后，Banco do Brasil 迈出了大胆的一步，致力于实施有力的人工智能治理战略。EY 负责设计和支持适合该银行机构背景的综合框架的实施。IBM 通过 IBM® watsonx.governance 工具包提供了技术基础，用于在整个实施 AI 过程中实现自动化、透明和持续监督。

在 Banco do Brasil 的人工智能治理演变过程中，EY 和 IBM 发挥了互补的作用。EY 主导开发了生成式 AI 生命周期和持续 AI 监控框架，而 IBM 通过 watsonx.governance 实施了这一战略。这些框架在整个 AI 生命周期（从模型设计到关键环境中的部署）中定义了明确的角色和职责，并为基础模型引入了严格的评估流程，例如基准测试和漏洞评估。

IBM 在为传统 AI 系统提供持续监督、可解释性和合规性方面发挥了关键的作用。该平台支持实时监控、主动警报和定制指标，巩固统一的控制和信任体系。

IBM 工具与 EY 框架的整合目前正在生成式 AI 用例中进行测试，以帮助确保符合合规性、性能和风险管理要求。

战略性设计与先进技术之间的这种协同作用让 Banco do Brasil 能够在高度安全的环境中以合乎道德的方式扩展 AI，并充满机构性信心。
负责任的 AI 治理对于人工智能的民主化至关重要。我们致力于将挑战转化为机遇，始终专注于为客户和社会创造积极影响。我们很自豪能与 Banco do Brasil 一起踏上这段旅程，开发和实施稳健的治理结构，以确保 AI 生命周期每个阶段的透明度、问责制和信任。
Telma Luchetta 科技、AI 和数据金融服务合作伙伴领导者 EY
通过精确、透明和监督扩大负责任的 AI 规模

在 EY 和 IBM 的战略支持下，Banco do Brasil 现在在统一的人工智能治理模式下运营。该银行大大加强了精确、透明和可控地管理 AI 计划的能力，可以验证每个模型在部署时都符合道德、安全和性能方面的严格标准。

该银行现在以广泛的 AI 生命周期治理覆盖范围为广大客户群提供服务，在监督、敏捷性和信任方面取得了可衡量的收益。

主要成果包括：

  • 在整个 AI 生命周期中实现自动化治理，减少人工监督并加速部署
  • 实时监控和可解释性，实现风险和合规性的主动管理
  • 基础模型的结构化评估，有助于确保安全性、可靠性和道德一致性
  • AI 资产的可追溯性和版本控制，提高可见性和问责性
  • 持续的性能监控，支持对偏差的敏捷响应

这一历程有助于 Banco do Brasil 成为一家科技型机构，即将创新转化为可靠的、目标驱动的解决方案，并明确致力于未来。
数十年来，AI 一直是金融行业的一部分，但我们现在正处于生成式模型的新时代。BB 的新基础设施旨在确保银行开发和使用的分析模型经过严格的风险评估、审批和监控流程，其中偏差、透明度、漂移和战略性能等关键指标将被持续跟踪，从而增强对基于 AI 的决策的信任。
Sérgio Fortuna 销售副总裁 IBM 巴西
Banco do Brasil 徽标
关于巴西银行

Banco do Brasil 作为巴西历史最悠久、规模第二大的金融机构，同时位居拉美银行业次席。自 2000 年起，该行持续位列巴西盈利前四大银行，并在零售银行业务领域保持强势领导地位。
EY 徽标
关于 EY

EY 的前身为 Ernst & Young，是全球最大的专业服务公司之一，也是“四大”会计师事务所之一。该公司总部位于伦敦，业务遍及 150 多个国家/地区，提供鉴证、咨询、战略、税务和交易服务。EY 以其多元化的团队和专业知识而闻名，在帮助组织转型、管理风险和在复杂市场中发展方面处于领先地位。

 解决方案组件 IBM® watsonx.governance
借助 IBM watsonx.governance 转变 AI 监督方式。

通过自动化治理、实时合规和整个企业的无缝整合来推动符合道德的 AI 采用。

 了解更多关于 IBM watsonx.governance 的信息 查看更多成功案例
法律信息

© Copyright IBM Corporation 2025。IBM、IBM 徽标和 watsonx.governance 是 IBM Corp. 在全球多个司法管辖区注册的商标。

示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。