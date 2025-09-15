IBM 和 EY 赋能人工智能治理，转变机构信任
作为拉丁美洲历史最悠久的银行，Banco do Brasil 长期以来在塑造该地区的金融环境方面发挥了至关重要的作用。该银行秉承创新精神并致力于服务公众利益，在银行自动化、数字服务和 AI 方面取得开创性进展，并因此受到认可。
巴西银行秉承创新传统，对 AI 日益增长的影响力作出了积极回应，认为其不是有待观察的机会，而是当务之急。作为一家肩负监管职责和公共使命的公共金融机构，该银行需要一项明确的战略，来以负责任、透明的方式大规模使用 AI。
随着 AI 在银行关键职能领域的快速应用，他们面临着与信任、问责和监管合规相关的日益严峻的挑战。
为应对日益增加的挑战，Banco do Brasil 聘请值得信赖的合作伙伴 EY 和 IBM 来共同改进其治理模型。认识到这一转型的重要性后，Banco do Brasil 迈出了大胆的一步，致力于实施有力的人工智能治理战略。EY 负责设计和支持适合该银行机构背景的综合框架的实施。IBM 通过 IBM® watsonx.governance 工具包提供了技术基础，用于在整个实施 AI 过程中实现自动化、透明和持续监督。
在 Banco do Brasil 的人工智能治理演变过程中，EY 和 IBM 发挥了互补的作用。EY 主导开发了生成式 AI 生命周期和持续 AI 监控框架，而 IBM 通过 watsonx.governance 实施了这一战略。这些框架在整个 AI 生命周期（从模型设计到关键环境中的部署）中定义了明确的角色和职责，并为基础模型引入了严格的评估流程，例如基准测试和漏洞评估。
IBM 在为传统 AI 系统提供持续监督、可解释性和合规性方面发挥了关键的作用。该平台支持实时监控、主动警报和定制指标，巩固统一的控制和信任体系。
IBM 工具与 EY 框架的整合目前正在生成式 AI 用例中进行测试，以帮助确保符合合规性、性能和风险管理要求。
战略性设计与先进技术之间的这种协同作用让 Banco do Brasil 能够在高度安全的环境中以合乎道德的方式扩展 AI，并充满机构性信心。
在 EY 和 IBM 的战略支持下，Banco do Brasil 现在在统一的人工智能治理模式下运营。该银行大大加强了精确、透明和可控地管理 AI 计划的能力，可以验证每个模型在部署时都符合道德、安全和性能方面的严格标准。
该银行现在以广泛的 AI 生命周期治理覆盖范围为广大客户群提供服务，在监督、敏捷性和信任方面取得了可衡量的收益。
主要成果包括：
这一历程有助于 Banco do Brasil 成为一家科技型机构，即将创新转化为可靠的、目标驱动的解决方案，并明确致力于未来。
Banco do Brasil 作为巴西历史最悠久、规模第二大的金融机构，同时位居拉美银行业次席。自 2000 年起，该行持续位列巴西盈利前四大银行，并在零售银行业务领域保持强势领导地位。
EY 的前身为 Ernst & Young，是全球最大的专业服务公司之一，也是“四大”会计师事务所之一。该公司总部位于伦敦，业务遍及 150 多个国家/地区，提供鉴证、咨询、战略、税务和交易服务。EY 以其多元化的团队和专业知识而闻名，在帮助组织转型、管理风险和在复杂市场中发展方面处于领先地位。
通过自动化治理、实时合规和整个企业的无缝整合来推动符合道德的 AI 采用。
© Copyright IBM Corporation 2025。IBM、IBM 徽标和 watsonx.governance 是 IBM Corp. 在全球多个司法管辖区注册的商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。