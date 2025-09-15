为应对日益增加的挑战，Banco do Brasil 聘请值得信赖的合作伙伴 EY 和 IBM 来共同改进其治理模型。认识到这一转型的重要性后，Banco do Brasil 迈出了大胆的一步，致力于实施有力的人工智能治理战略。EY 负责设计和支持适合该银行机构背景的综合框架的实施。IBM 通过 IBM® watsonx.governance 工具包提供了技术基础，用于在整个实施 AI 过程中实现自动化、透明和持续监督。

在 Banco do Brasil 的人工智能治理演变过程中，EY 和 IBM 发挥了互补的作用。EY 主导开发了生成式 AI 生命周期和持续 AI 监控框架，而 IBM 通过 watsonx.governance 实施了这一战略。这些框架在整个 AI 生命周期（从模型设计到关键环境中的部署）中定义了明确的角色和职责，并为基础模型引入了严格的评估流程，例如基准测试和漏洞评估。

IBM 在为传统 AI 系统提供持续监督、可解释性和合规性方面发挥了关键的作用。该平台支持实时监控、主动警报和定制指标，巩固统一的控制和信任体系。

IBM 工具与 EY 框架的整合目前正在生成式 AI 用例中进行测试，以帮助确保符合合规性、性能和风险管理要求。

战略性设计与先进技术之间的这种协同作用让 Banco do Brasil 能够在高度安全的环境中以合乎道德的方式扩展 AI，并充满机构性信心。