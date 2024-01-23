在研究了可用的解决方案后，Banco Popular 决定采用 IBM Robotic Process Automation with Automation Anywhere 解决方案执行概念验证 (POC)，以实现手动流程的自动化。在与 IBM 团队一起开展 POC 工作时，银行工作人员了解到，必须仔细审查想要自动化的流程，这点非常重要。Benitez 说，“我们在银行内部提倡的一点是，不要只是在现有流程中引入新技术。首先尽可能地简化流程，而无法简化的部分，则可以实现自动化。”这样，银行不仅可实现复杂流程的自动化，还可将现有流程转变为更好、更简化的流程，然后使其完全自动化。

Banco Popular 正在利用机器人流程自动化解决方案的灵活性，以混合模式运行。Benitez 说，“IBM Robotic Process Automation with Automation Anywhere 套件采用专门设计，让客户可以选择部署组件的位置。因此，我们有一些东西在本地运行，一些东西在云端运行。”借助这种方法，银行可以在云端运行安全要求不高的组件，以实现更高的可扩展性。对于安全要求较高的组件，可以在银行防火墙后运行。“通过这种方式，我们不仅可获得云端的可扩展性，还可保证我们的本地基础设施已经具备的安全功能，” Benitez 说。