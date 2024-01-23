Banco Popular 部署了 IBM® Robotic Process Automation with Automation Anywhere 解决方案，以自动执行重复性手动任务和流程。该解决方案在云端运行，让 Banco Popular 能够根据需要快速扩展。
Banco Popular 部署了 IBM® Robotic Process Automation with Automation Anywhere 解决方案，以自动执行手动重复性任务和流程。随着创建更多机器人，该解决方案可以快速扩展。
Banco Popular 面临着不断变化的人口和监管挑战。Banco Popular 数字工作场所副总裁 Luis Benitez 说：“现在有很多人要离开波多黎各，但我们希望能够扩大市场。”与此同时，银行需要对不断变化的合规要求做出响应。“随着越来越多的法规出台，我们需要面临越来越多的监督，这意味着流程更加繁复，”Benitez 说。该银行曾尝试使用手动流程来管理其合规要求，但这种方法很快就变得过于耗时。该银行希望找到一种实现流程自动化的方法，以便其员工可以将更多时间投入到增值活动中。Banco Popular 希望通过减少对手动流程的依赖，降低成本并专注于拓展新市场。
在研究了可用的解决方案后，Banco Popular 决定采用 IBM Robotic Process Automation with Automation Anywhere 解决方案执行概念验证 (POC)，以实现手动流程的自动化。在与 IBM 团队一起开展 POC 工作时，银行工作人员了解到，必须仔细审查想要自动化的流程，这点非常重要。Benitez 说，“我们在银行内部提倡的一点是，不要只是在现有流程中引入新技术。首先尽可能地简化流程，而无法简化的部分，则可以实现自动化。”这样，银行不仅可实现复杂流程的自动化，还可将现有流程转变为更好、更简化的流程，然后使其完全自动化。
Banco Popular 正在利用机器人流程自动化解决方案的灵活性，以混合模式运行。Benitez 说，“IBM Robotic Process Automation with Automation Anywhere 套件采用专门设计，让客户可以选择部署组件的位置。因此，我们有一些东西在本地运行，一些东西在云端运行。”借助这种方法，银行可以在云端运行安全要求不高的组件，以实现更高的可扩展性。对于安全要求较高的组件，可以在银行防火墙后运行。“通过这种方式，我们不仅可获得云端的可扩展性，还可保证我们的本地基础设施已经具备的安全功能，” Benitez 说。
机器人流程自动化解决方案的 POC 非常成功。Benitez 说，“我们选择了一种需要很多人及很多时间来操作的非常复杂的流程，经过概念验证后，我们证明了需要大约 10-11 分钟的流程可以缩短到 10-11 秒。”
在得知这些结果后，银行内的其他团队开始表示有兴趣使用该解决方案。“我们已经从一个流程的自动化变成需要实现约 100 个流程的自动化，” Benitez 说道。 “人们对该解决方案提供的价值有了清晰的理解，他们希望我们将其许多流程自动化。例如，在过去，要创建报告，工作人员必须登录多个系统，下载数据并将其整合到电子表格中。现在，这个过程已经完全自动化。
Banco Popular 计划在未来扩展该解决方案。“现在我们可以采取下一步措施，例如利用 IBM Watson 及其具备的一些认知决策功能，这样我们就可以拥有一个完全独立自主的流程，并且不需要由我们的员工掌控，”Benitez 说道。
Banco Popular（链接位于 ibm.com 外部）总部位于波多黎各，拥有约 8,000 名员工。该银行在波多黎各、美属维尔京群岛、英属维尔京群岛以及纽约、芝加哥和佛罗里达州拥有约 880 家分行。Banco Popular 是 Popular Inc. 的子公司，Popular Inc. 是波多黎各一家在资产和存款方面均处于领先地位的银行机构。Popular Inc. 成立于 1893 年，按资产排名位列美国银行前 50 名。
要详细了解本案例中介绍的 IBM 解决方案，请联系您的 IBM 代表或 IBM 业务合作伙伴，或访问以下网站：
© Copyright IBM Corporation 2018. IBM Corporation, IBM Cloud, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
美国出品，2018 年 10 月。
IBM、IBM 徽标、ibm.com 以及 IBM Cloud 是 International Business Machines Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。Web 站点上的“Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商标的最新列表：ibm.com/trademark。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。