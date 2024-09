Banco Popular(链接位于 ibm.com 外部)总部位于波多黎各,拥有约 8,000 名员工。该银行在波多黎各、美属维尔京群岛、英属维尔京群岛以及纽约、芝加哥和佛罗里达州拥有约 880 家分行。Banco Popular 是 Popular Inc. 的子公司,Popular Inc. 是波多黎各一家在资产和存款方面均处于领先地位的银行机构。Popular Inc. 成立于 1893 年,按资产排名位列美国银行前 50 名。