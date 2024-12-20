在餐饮服务和综合清洁行业这样一个竞争激烈的环境中，分析和规划技能不仅对改善组织的日常生活至关重要，而且对提高组织的绩效也至关重要，而这正是及时做出决策和取得竞争优势的关键所在。

在 Ausolan 的案例中，该公司使用多个互不关联的系统来管理其财务和运营数据，导致流程效率低下，缺乏即时数据分析，无法对日益灵活的行业需求做出反应。

这种工作方式阻碍了公司财务和运营数据的可见性和分析，使决策变得更加复杂，并错失优化资源、降低成本和提高整体效率的机会。因此，该公司需要采取进一步措施，提高组织绩效，加强对运营和财务流程的控制，而为了实现这一目标，相关数据分析以及流程建模和规划成为最有吸引力的选择。