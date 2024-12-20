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Case Studies
Ausolan
在餐饮服务和综合清洁行业这样一个竞争激烈的环境中，分析和规划技能不仅对改善组织的日常生活至关重要，而且对提高组织的绩效也至关重要，而这正是及时做出决策和取得竞争优势的关键所在。
在 Ausolan 的案例中，该公司使用多个互不关联的系统来管理其财务和运营数据，导致流程效率低下，缺乏即时数据分析，无法对日益灵活的行业需求做出反应。
这种工作方式阻碍了公司财务和运营数据的可见性和分析，使决策变得更加复杂，并错失优化资源、降低成本和提高整体效率的机会。因此，该公司需要采取进一步措施，提高组织绩效，加强对运营和财务流程的控制，而为了实现这一目标，相关数据分析以及流程建模和规划成为最有吸引力的选择。
为了转变其业务和财务流程，Ausolan 选择在其组织中实施基于分析和人工智能的规划工具。为此，公司依赖于 IBM 合作伙伴 SAIMA Solutions 的指导和支持，SAIMA Solutions 拥有超过 15 年使用 IBM Planning Analytics 和 IBM Cognos Analytics 等其他工具实施高级分析项目的经验，并且在该领域中有着出色的表现。
IBM Planning Analytics 是 IBM 专注于业务规划的解决方案，也是 Ausolan 转型过程中的首选解决方案，它能够通过专注于数据集成、规划、预算编制和情景建模来改造公司的财务规划流程。
一方面，数据整合将所有财务和运营数据整合到一个平台，便于实时访问和分析公司信息。同时，还开发了交互式仪表板，确保 Ausolan 的管理团队能够清晰地了解业务绩效，促进以数据驱动的决策制定。
为了更好地进行规划和预算编制，公司建立了一个统一的系统，以便在这些领域做出更准确、更易于修改的预测。
最后，预测和预报能力是公司所处行业的一个基本特征，因此，公司实施了建模功能，以模拟不同的市场情景，并评估这些情景可能对业务产生的影响。
IBM Planning Analytics 的实施大大改善了公司的运营，提高了效率、准确性和对竞争激烈且不断变化的市场的响应能力。由于实现了流程自动化，Ausolan 公司大大缩短了数据整合和预算编制的时间。
此外，新的仪表板还能清晰地显示公司的财务和运营业绩，这有助于公司高层管理人员做出明智的战略决策。能够实时获得相关的最新信息也在Ausolan 的损益表中得到了显著体现。
最后，得益于 IBM Planning Analytics 的实施，该公司现在能够对预测进行建模和调整。这种运营灵活性使他们能够在竞争激烈的餐饮服务和全方位服务清洁市场中随机应变。
Ausolan 是一家 100% 国有企业，是餐饮和综合清洁服务领域的领导者。他们在全国范围内整合地方项目，靠近客户并尊重各地的风俗习惯，作为一种差异化价值。
Saima Solutions 是一家专门提供基于人工智能 (AI) 和分析规划的技术解决方案的公司。它专注于使用 AI 工具、分析计划、商业智能和机器人流程自动化 (RPA) 优化业务流程以提高盈利能力。作为 IBM 在西班牙的官方合作伙伴，他们在使用 IBM Planning Analytics (TM1) 和 Cognos Analytics 领导和实施高级分析项目方面拥有超过 15 年的经验。
Saima Solutions 通过业务分析和绩效管理项目帮助企业提高绩效。此外，该公司还在这些领域提供咨询、支持和培训服务，其方法以应用智能数据分析为基础，以促进节约成本和提高成果。该公司被《CIO 评论》评为 IBM 年度合作伙伴。
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客户示例旨在说明这些客户如何使用 IBM 产品以及所取得的成果。在不同的操作环境中，性能、成本、节省或其他结果可能会有所不同。