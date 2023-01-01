“金融机构核心银行平台提供商 Aura Cloud 期待探索 watsonx.ai，以简化数据发现，提升客户体验并发挥生成式 AI 的潜力。”
Prem Bhagwat
创始人兼 CEO
Aura Cloud AB
Aura Cloud（ibm.com 外部链接）是一个数字金融服务平台，能够助力金融机构敏捷地满足市场需求。无论您的企业是新一代消费贷款公司，还是专注于为中小企业提供贷款、发行提供生活便利的银行卡，或是通过 P2P 网络为贷款人和投资者提供中介服务，Aura Cloud 都能为您提供成熟的解决方案，让您能够把精力放在业务上，而将系统管理交给 Aura Cloud。
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美国出品。2023 年 7 月
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