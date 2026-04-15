以速度和安全性为基石

安全、合规的基础设施——从旧版系统到现代云
经过数十年的发展，随着 Atruvia 的基础设施扩展到数据中心、OpenShift 集群和公有云——每个环境都有自己的工具、流程和合规框架——其技术栈达到了临界点。分散的自动化、手动配置和不一致的治理开始拖慢交付和创新。曾经确保稳定性和覆盖范围的东西，变成了一张错综复杂的依赖关系网。
“我们运行着 25 万个工作站和数千台虚拟机，”Atruvia 的基础设施即代码产品负责人 Martin Pelke 说。“我们使用的是一个拼凑起来的奇怪工具栈。而且它始终是面向流程的，而不是面向产品的。”
当 Atruvia 需要将其 OpenShift 规模从几个集群扩展到多达四十个时，这种压力达到了临界点。基于工单的工作流和手动交接意味着开发人员要等待数周才能获得新资源，而机构知识仍然被封锁在孤岛中。因此需要一种根本不同的方法。
Atruvia 的现代化之旅始于一个可信的安全基础。多年来，IBM Vault 一直作为本地应用程序的中央密钥管理器，用于保护凭证、管理访问密钥，并在关键银行系统中强制执行合规性。在此基础之上，Atruvia 着手将同样的一致性和控制力引入基础设施交付。
IBM Terraform 提供了答案。最初是用于部署云基础设施的概念验证，迅速扩展到全公司范围的计划，旨在标准化配置、实现开发人员自助服务，并将合规性嵌入每个工作流。
Atruvia 部署 Terraform 作为其新的“平台即产品”模式的支柱。通过将基础设施定义为代码 (IaC)，团队用标准化的可重用模块和 GitOps 工作流取代了手动请求。为了在受监管的金融环境中安全地进行配置，Terraform 与 Vault 和 GitLab 流水线集成——使得密钥能够直接注入 CI/CD 工作流，并带有完整的审计跟踪和自动化策略执行。
文化转型同样重要。Atruvia 以身作则，而非强制命令。“我们展示，而不是说教，”高级云平台工程师 Lukas Essig 说。“我们创建了一个 GitOps 入门模式，更多团队采用了它，因为它有效。”专门的顾问指导开发团队完成整个过程，从仓库设置到以 Atruvia 方式部署基础设施。
向 IBM Terraform 和 Vault 的转变改变了 Atruvia 基础设施交付的速度和文化。过去需要数月的事情现在可以在几分钟内完成，使团队能够以更大的信心更快地行动。
一个决定性的时刻是网络团队需要为第二个数据中心区域复制一个复杂的云原生网络配置。以前，该设置经过了多年的试验演变，使得重现非常困难且耗时。借助 Terraform，他们在 15 分钟内构建了整个配置——而这项任务以前需要数周时间。
合规性，曾经是一个手动审计过程，现在通过自动化扫描和集中式密钥管理嵌入到每个工作流中。安全团队可以追踪每一个基础设施变更，同时开发人员受益于更快的反馈循环和更少的瓶颈。
从基础设施部署和密钥管理到网络自动化以及工程自主权文化，Atruvia 从根本上改变了其构建、保护和扩展为德国现代银行提供动力的技术的方式。
Atruvia 是德国合作银行和私人银行的 IT 服务提供商，为全国 900 多家机构提供核心银行平台、IT 基础设施和安全的数字服务。该公司拥有近 5500 名员工，在德国金融体系的核心运营，每年处理超过 93 亿笔交易，支持 9100 万个客户账户，并为全国 26000 台自助服务机提供支持。
© Copyright IBM Corporation。2026 年 3 月。
IBM、IBM 徽标、Terraform 和 Vault 是 IBM Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。