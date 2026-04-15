以速度和安全性为基石

经过数十年的发展，随着 Atruvia 的基础设施扩展到数据中心、OpenShift 集群和公有云——每个环境都有自己的工具、流程和合规框架——其技术栈达到了临界点。分散的自动化、手动配置和不一致的治理开始拖慢交付和创新。曾经确保稳定性和覆盖范围的东西，变成了一张错综复杂的依赖关系网。

“我们运行着 25 万个工作站和数千台虚拟机，”Atruvia 的基础设施即代码产品负责人 Martin Pelke 说。“我们使用的是一个拼凑起来的奇怪工具栈。而且它始终是面向流程的，而不是面向产品的。”

当 Atruvia 需要将其 OpenShift 规模从几个集群扩展到多达四十个时，这种压力达到了临界点。基于工单的工作流和手动交接意味着开发人员要等待数周才能获得新资源，而机构知识仍然被封锁在孤岛中。因此需要一种根本不同的方法。