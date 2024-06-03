IBM 首席分析办公室 (CAO) 团队负责与 IBM 各业务部门合作，将 AI 和高级分析嵌入到工作流程中，并提供基于数据的洞察和机器学习建议，从而提升生态系统、产品管理、财务等业务领域的价值。对于一家拥有超过 250,000 名员工的全球性组织来说，这并非易事。

IBM 有 500 多名产品经理支持软件产品开发。在过去的一年里，他们总共收到了来自用户的 30,000 多个新想法和功能请求。为了将这些请求化作现实，他们对其进行了分类，以便揭示共同的主题并确定功能的优先级。从历史上看，功能请求表单包含一个可选的“主题”字段，允许用户自行识别其想法的主题。但大多数想法都缺乏指定的主题，需要产品经理人工审查每个功能请求并对其进行分类。

在 IBM 内部，不同的产品团队采用不同的方法来评估新想法，并依靠不同的平台来确定它们的优先级。这导致选择标准和数据质量不一致。产品经理将配置、数据输出和复杂的文件格式存储在本地目录中。这不仅占用了大量资源，而且还阻止了协作者之间的文件共享，并经常产生意外的重复项。