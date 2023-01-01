“Arrow 提供可增强安全性和弹性的创新解决方案，致力于帮助组织保护其数字资产，以便他们能够在日益复杂的网络环境中蓬勃发展。IBM watsonx 获得了业界的认可，提升了 Arrow 公司对生成式 AI 的热情，并为其客户提供了尖端创新。借助 watsonx.ai 的强大功能，Arrow 可以帮助客户利用智能实现核心业务运营转型，帮助确保准确性、可扩展性和适应性。”



Matthew Brennan

供应商联盟副总裁

Arrow Electronics