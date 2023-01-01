“Arrow 提供可增强安全性和弹性的创新解决方案，致力于帮助组织保护其数字资产，以便他们能够在日益复杂的网络环境中蓬勃发展。IBM watsonx 获得了业界的认可，提升了 Arrow 公司对生成式 AI 的热情，并为其客户提供了尖端创新。借助 watsonx.ai 的强大功能，Arrow 可以帮助客户利用智能实现核心业务运营转型，帮助确保准确性、可扩展性和适应性。”
Matthew Brennan
供应商联盟副总裁
Arrow Electronics
Arrow Electronics（ibm.com 外部链接）为超过 210,000 家领先的技术制造商和服务提供商提供创新指引。2022 年销售额达 370 亿美元，他们开发的技术解决方案有助于改善业务和日常生活。
他们涵盖整个科技领域的广泛产品组合可帮助客户创建、制造和管理具有前瞻性的产品，让尽可能多的人享受到技术带来的好处。
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美国出品。2023 年 10 月。
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